Retraso en obra le cuesta dinero a la CDHEZ  

En un informe de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas (CDHEZ) se revela que en tres años se han pagado 1 millón 707 mil 898 pesos por concepto de arrendamiento.



Las viejas instalaciones y que aún ocupa la comisión están en la Colonia Javier Barrios Sierra, en la capital del estado.



El acuerdo de arrendamiento con el ahora síndico de la capital se hizo cuando Eladio Navarro Bañuelos era presidente de la comisión.



En un informe del organismo se indica que no hubo licitación en este proceso. Hace poco menos de un mes, la Sinfra reportó que los trabajos para ocupar el nuevo edificio de la comisión, en Ciudad Administrativa, tenían un avance del 98 por ciento.



La CDHEZ no hizo adecuaciones en las viejas instalaciones, según un informe, y se espera ocupar cuanto antes el nuevo edificio.



redaccion@imagenzac.com.mx ZACATECAS.- Desde abril del año pasado se espera entregar el nuevo edificio de la CDHEZ y mientras el organismo siga ocupando las viejas instalaciones le seguirá pagando más de 60 mil pesos de renta mensual al síndico del gobierno de la capital, José Encarnación Rivera Muñoz.

