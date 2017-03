Reubicarán a vendedores ambulantes en Zacatecas Noé Marín

Aunque aún no se determina el lugar, el ayuntamiento ya tiene 120 solicitudes de comerciantes.

Después de que se dio a conocer que los puestos de dulces típicos y comerciantes ambulantes serían retirados del Centro Histórico, José de Jesús Salinas, secretario de Finanzas y Tesorería de la capital, aseguró que más bien serán reubicados.

“No se trata de retirar, se trata de controlar y reubicar; Zacatecas es patrimonio cultural de la humanidad y si nosotros no atendemos la imagen de los espacios turísticos, podemos perder el nombramiento y de bajar recursos”, dijo el funcionario.

Comentó que dentro de los preparativos para recibir la alta turística de Semana Santa, se contempló la “reorganización” de los puestos de dulces típicos que se instalan en Avenida Hidalgo y los vendedores ambulantes de otras vialidades.

Explicó que el objetivo de las medidas será mejorar la imagen del Centro Histórico y la distribución de los comerciantes locales, ya que hay lugares más estratégicos para las ventas de sus productos.

También dijo que esta medida permitirá al municipio tener un control del número de vendedores y que estén inscritos en el servicio de administración tributaria para ampliar el número de contribuyentes.

El tesorero aseguró que Judit Guerrero, alcaldesa de la capital, realiza negociaciones con la Secturz y el Instituto Zacatecano de Cultura (IZC) para determinar qué zona sería mejor para los 120 comerciantes que ya solicitaron un espacio.

“Estamos buscando los lugares alternativos para que la Avenida Hidalgo pueda lucir mejor, sin afectar al comercio local y el índice de turismo”, manifestó el funcionario.

Aunque aún no se determina el lugar, aseguró que, cualquiera que sea la nueva a ubicación de los puestos, el cambio de realizará bajo el consentimiento de los comerciantes y con la fin de mejorar sus ventas.

“Habrá constantemente comunicación con los comerciantes con el compromiso de estar al pendiente de que todo se realice en orden y seguridad”, expresó el servidor público.

El tesorero dijo que se realizarán diversos proyectos en la capital para reorganizar el comercio en el Centro Histórico e, incluso, se analiza la posibilidad de hacer peatonal calle la Arroyo de la Plata.



