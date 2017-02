Reunión entre gobierno y mineras termina sin acuerdos Redacción

Liga corta:



Liga completa:

A- A A+



Compartir: Liga Compartir: (Archivo)



Fabiola Torres aseguró en una entrevista para la cadena Televisa, que el diálogo continuará, aunque no aseguró que tras este encuentro se vayan a terminar las tomas de carreteras.



No hubo lesionados



Por otra parte la secretaria de gobierno se defendió de las acusaciones de Antorcha Campesina, quien señala que tres personas fueron heridas durante su intento por tomar las instalaciones de Ciudad Gobierno, cuando tuvieron un enfrentamiento con la policía estatal.



“Hemos tenidos muchas manifestaciones, por esto estaba la fuerza pública ahí, sin embargo en ninguno de los videos se observa agresión alguna de los policías, yo los invito a que interpongan su demanda”, dijo la funcionaria estatal.



redaccion@imagenzac.com.mx ZACATECAS.- La secretaria de gobierno Fabiola Torres y líderes de las empresas mineras encabezados por Carlos Pavón se reunieron el jueves por más de tres horas, sin que lograran llegar a un acuerdo concreto.Fabiola Torres aseguró en una entrevista para la cadena Televisa, que el diálogo continuará, aunque no aseguró que tras este encuentro se vayan a terminar las tomas de carreteras.Por otra parte la secretaria de gobierno se defendió de las acusaciones de Antorcha Campesina, quien señala que tres personas fueron heridas durante su intento por tomar las instalaciones de Ciudad Gobierno, cuando tuvieron un enfrentamiento con la policía estatal.“Hemos tenidos muchas manifestaciones, por esto estaba la fuerza pública ahí, sin embargo en ninguno de los videos se observa agresión alguna de los policías, yo los invito a que interpongan su demanda”, dijo la funcionaria estatal. Agregar a favoritos reunión

mineras

acuerdo

fabiola torres