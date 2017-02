Revalidación fast track para universitarios: SEP Excélsior

Ayer, al abrir la ronda de consultas públicas del Senado para el proceso de aprobación de la iniciativa presidencial preferente, en materia de revalidación de estudios, el titular de la SEP confirmó lo anunciado la semana pasada por el presidente de la Comisión de Educación del Senado, Juan Carlos Romero Hicks, que esta reforma se acompañará de un cambio en el Acuerdo 286, que es el documento ejecutivo de las revalidación de estudios y equivalencias.



Coordinados por el propio Juan Carlos Romero Hicks, la presidenta de la Comisión de Estudios Legislativos, Graciela Ortiz, y del secretario de la Comisión de Educación, Daniel Amador Gaxiola, senadores y diputados federales dialogaron con el titular de la SEP, Aurelio Nuño; el titular del Instituto Nacional de Migración, Ardelio Vargas; Jacob Prado, director general de Protección de los Mexicanos en el Extranjero, y David Manuel Velazco, director ejecutivo del Instituto de los Mexicanos en el Extranjero, de la Secretaría de Relaciones Exteriores.



Aurelio Nuño informó que ya se comenzaron a tomar decisiones ejecutivas para allanar el camino de los mexicanos que retornan y necesitan revalidar sus estudios, pero se enfrentan con “historias de terror” de la burocracia, que en los hechos les niegan su derecho básico a la educación.



Explicó que ya es una decisión la eliminación en todos los niveles educativos del requisito de apostillar documentos de revalidación, así como las traducciones de los planes de estudios y de las calificaciones; para los casos de preescolar, primaria, secundaria y media superior, de jurisdicción de la SEP, se aceptarán a todos los mexicanos, aunque no tengan papeles de identificación, y se les colocará en los niveles escolares de acuerdo con su edad y su preparación, con base en los criterios de los grupos académicos.



Pero el anuncio que más beneplácito generó entre los legisladores federales fue el referente a la revalidación automática de los estudios universitarios a quienes hayan estudiado en universidades dentro del padrón de becas internacionales de Conacyt; la habilitación de las universidades autónomas para revalidar los estudios y quienes hayan estudiado en otro tipo de instituciones educativas, se verificará la existencia.



En tanto, el titular del INM, Ardelio Vargas, aseguró que es mentira que los mexicanos que fueron obligados a retornar al país sean delincuentes, pues de los 219 mil que se registraron en 2016, sólo uno tuvo historial criminal, como fue Mario Villanueva.



“Iniciativa no es sólo para deportados”



El senador panista Juan Carlos Romero Hicks precisó que la iniciativa preferente enviada por el presidente Enrique Peña a la Cámara alta “para revalidar estudios no es sólo para migrantes deportados de Estados Unidos”.



En entrevista con Pascal Beltrán del Río para Imagen Radio, el presidente de la Comisión de Educación en el Senado indicó que esta iniciativa surgió hace ya algún tiempo.



Explicó que corresponde a “un viejo pendiente y no es solamente para personas deportadas. Es para cualquier persona nacional o extranjera que haya hecho estudios fuera del país y que al llegar a México enfrenta una burocracia sumamente lenta, tortuosa y absurda”.



Precisó que cobró mayor visibilidad tras la posibilidad de deportaciones masivas de migrantes con la llegada a la Presidencia de Estados Unidos de Donald Trump.



aurelio nuño mayer

universitarios

estudios