Revisa el Incufidez comodatos de sus instalaciones  

El caso del estadio Francisco Villa es el que más tiempo ha tomado a la administración de Adolfo Márquez, quien declaró que la colaboración de las ligas y asociaciones que disponen de dichas instalaciones no ha sido muy fructífera.



Luego de varias notificaciones sin atender de la asociación de atletismo, el Incufidez estableció las nuevas disposiciones para el uso de material y espacios, que incluye la incorporación de un empleado determinado de la dependencia para la debida supervisión.



Aunque la situación derivó en acciones legales, se logró conciliar con la firma de un convenio nuevo, ya que según Márquez, ni ese ni los demás beneficiaban al instituto directamente.



Actualmente, la asociación de atletismo realiza sus actividades de manera normal, apegándose a horarios y reglamentos convenidos por ambas partes, con lo que se espera que aumenten sus logros para el estado.



Para los practicantes de halterofilia no fue la misma situación, ya que al no aceptar las nuevas condiciones del Incufidez decidieron terminar con el comodato. Márquez argumentó que no es una pérdida significativa, ya que sólo contaban con una medalla de campeonato nacional en ocho años.



El espacio, en el que sólo entrenaban cinco personas, es ahora utilizado por más de 20 jóvenes que por una convocatoria emitida por el instituto en conjunto con la Secretaría de Educación Pública, en la que se invitó a estudiantes de escuelas aledañas para practicar la halterofilia.



“No estamos concretando nuestras exigencias en las medallas, sino que esos son deportistas y entrenadores a los cuales se les da una beca y los resultados se tienen que dar. Ahí no hay manera de negociar, es medalla en las olimpiadas y punto”, dijo.



Con el inventario se logrará, entre otras cosas, renovar el esquema de manejo de los recursos destinados a cada disciplina en becas y en infraestructura en toda la entidad.



Al respecto, Márquez puntualizó que son 32 los municipios que cuentan con beneficio de la Conade para infraestructura deportiva que no han comprobado gastos, por lo que desde el 2015 la programación de obras para Zacatecas ha sido nula.



Río Grande, Loreto y una obra en Guadalupe tienen procedimientos legales por parte de la Comisión, por lo que se ha convocado a todos los presidentes municipales y coordinadores de obra para que declaren a tiempo sus estados y se pueda obtener un recurso extraordinario para el próximo año.



