Revisará Profeco las básculas de los mercados

Arnulfo Guzmán, delegado de Profeco en Zacatecas, comentó en entrevista con Imagen que están realizando visitas a los mercados de las cabeceras municipales para monitorear los precios y verificar las básculas de los comerciantes.



“Buscamos principalmente que las básculas estén dando el kilo de a kilo y próximamente vamos a tener un programa en los mercados donde venden pescado y mariscos con verificaciones aleatorias en todo el estado”, apuntó.



Explicó que en los operativos llevan una báscula de repeso para cerciorarse que sean kilos completos y no se esté engañando a los consumidores.



Revisan precios del gas LP



El delegado de la Profeco apuntó que también realizan verificaciones a la venta de gas LP donde han recibido quejas sobre tres gaseras, y las cuales están bajo procedimiento.



Guzmán apuntó que las quejas presentadas a las gaseras son por diversas irregularidades y los nombres se darán a conocer cuando termine el proceso. “Hemos salido también a los municipios en este tema del gas LP, y es un operativo que no se puede dejar y será permanente”, agregó.

El funcionario agregó que las revisiones continuarán y en el caso de los almacenes comerciales también seguirá la vigilancia sobre ofertas y precios, para que se cumpla con lo establecido.



