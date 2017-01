Revisarán los diputados el esquema de apoyos que reparten Karina Navarrete

“Hay que considerar el ajuste a la baja de las herramientas legislativas, en el presupuesto del 2017 que se redujo en un 20% y el diputado tiene menos posibilidades”, dijo.



Destacó que los lineamientos para otorgar el apoyo a la población más vulnerable es la comprobación de la dirección; nombre y apellido para tener certeza de “a qué y quienes se destina cada peso”.



En tanto, el diputado Luis Medina propuso eliminar estas partidas para dar apoyos y destinar los 61.2 millones de pesos que se gastarían en ello a un programa de 3 mil becas alimentarias de 1,700 pesos mensuales para todo el año y beneficiar a familias en pobreza extrema. También propuso eliminar el impuesto a la infraestructura.



La diputada Guadalupe Celia Flores Escobedo, expresó que los apoyos otorgados “son para poder colaborar con aquellas personas que en algún momento tienen una urgencia” o para el desarrollo de sus comunidades.



“Estamos buscando a personas que realmente lo necesitan y que puedan detonar un crecimiento a la población”, dijo.



Ante el cuestionamiento de destinar el presupuesto de las herramientas legislativas para disminuir el impacto de los actuales aumentos a impuestos detalló que “es un trabajo que se tienen que hacer de manera colectiva, pero también tenemos que ver que existe gente que no puede pagar una cirugía”.

De la misma forma el diputado Jorge Torres Mercado, expresó que “ las herramientas no son de los diputados, son de la gente”.



El exalcalde de Valparaíso destacó que destina gran parte de sus herramientas legislativas para un proyecto de música en Valparaíso y con visión de extenderlo a Fresnillo para alejar a la ciudadanía de las actividades delictivas.



“Yo creo que es una de las formas para retirar a los jóvenes de la ociosidad y de los vicios, yo estoy convencido que un buen pintor y un buen músico además de una carrera profesional es una alternativa”, expresó.



En otro tema, la legisladora Julia Olguín propuso prohibir la exhibición de mascotas en tiendas para evitar el maltrato animal.



diputados locales

luis medina lizalde

jorge torres mercado