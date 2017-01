Revocan amparo del ‘Cuau’; Congreso puede seguir con juicio político Excélsior

Liga corta:



Liga completa:

A- A A+



Compartir: Liga Compartir: La suspensión del amparo interpuesto por el alcalde de Cuernavaca fue revocada por un Tribunal Colegiado; legisladores esperan resolución de la SCJN



Un Tribunal Colegiado emitió un resolutivo que revoca la suspensión de un Juez de Distrito que impedía a integrantes del Congreso de Morelos continuar con el proceso instaurado para invalidar a Cuauhtémoc Blanco Bravo en su función como alcalde de Cuernavaca.



Pese a que obtuvieron la suspensión, los legisladores determinaron que no se continuará con los procedimientos para sancionar al munícipe, esto hasta que la Suprema Corte de Justicia de la Nación se pronuncie al respecto.



En rueda de prensa, el legislador Francisco Moreno Merino, designado como vocero del Congreso para el caso del alcalde de Cuernavaca, refirió que: Al señor presidente municipal, Blanco Bravo le fue notificado por un Tribunal Colegiado en materia penal y administrativa que se le revoca la suspensión concedida por un Juez de Distrito, en cuanto a las consecuencias de los actos jurídicos que él había reclamado.”

Según el legislador el pasado 17 de enero el Tribunal Colegiado emitió el acuerdo y se publica el 18 de enero, pero la resolución les impide ejecutar la sentencia a la llegue el Congreso. Dejando en firme esto es muy importante que ustedes lo conozcan, la suspensión en materia de controversia constitucional, hasta en tanto la Suprema Corte de Justicia de la Nación se determine en fondo y forma”.



¿Esto quiere decir?, que el Tribunal Superior de Justicia del Estado puede continuar con el proceso jurídico que se le está siguiendo al señor presidente Blanco Bravo, y que será acompañado por la Comisión que se designó el pasado 15 de diciembre, en donde se encuentra la señora presidenta del Congreso", precisó. Ahora el Tribunal Superior de Justicia del Estado puede desahogar hasta su término más no ejecutar hasta que se pronuncie la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), es decir, el Congreso de Estado sigue adelante con el proceso, con buenas noticias de orden jurídica para los señores diputados", insistió.

Debido al encono que ha suscitado este asunto el diputado Francisco Moreno, refirió que, el juicio político no surge a raíz de un tema personal. No es un tema versus un ciudadano, es un tema de eminencia constitucional y de respeto al Estado de Derecho. Este Congreso sigue sosteniendo que la premeditación, alevosía y clara ventaja con la que se cometieron los presuntos ilícitos será probada y comprobada en el área jurídica correspondiente", afirmó.

Cabe aclarar que, Cuauhtémoc Blanco se mantiene en el cargo y no podrá ser removido hasta que se resuelva el juicio de fondo ante la SCJN.



Por lo pronto la mañana de este lunes, el munícipe hizo un recorrido por las calles de la Colonia Villa Santiago, territorio prácticamente colindante con el municipio de Tepoztlán, donde repartió cobijas para que familias puedan hacerle frente a las bajas temperaturas.



elpais@imagenzac.com.mx CUERNAVACA, Morelos.Un Tribunal Colegiado emitió un resolutivo que revoca la suspensión de un Juez de Distrito que impedía a integrantes del Congreso de Morelos continuar con el proceso instaurado para invalidar a Cuauhtémoc Blanco Bravo en su función como alcalde de Cuernavaca.Pese a que obtuvieron la suspensión, los legisladores determinaron que no se continuará con los procedimientos para sancionar al munícipe, esto hasta que la Suprema Corte de Justicia de la Nación se pronuncie al respecto.En rueda de prensa, el legislador Francisco Moreno Merino, designado como vocero del Congreso para el caso del alcalde de Cuernavaca, refirió que:Según el legislador el pasado 17 de enero el Tribunal Colegiado emitió el acuerdo y se publica el 18 de enero, pero la resolución les impide ejecutar la sentencia a la llegue el Congreso.Debido al encono que ha suscitado este asunto el diputado Francisco Moreno, refirió que, el juicio político no surge a raíz de un tema personal.Cabe aclarar que, Cuauhtémoc Blanco se mantiene en el cargo y no podrá ser removido hasta que se resuelva el juicio de fondo ante la SCJN.Por lo pronto la mañana de este lunes, el munícipe hizo un recorrido por las calles de la Colonia Villa Santiago, territorio prácticamente colindante con el municipio de Tepoztlán, donde repartió cobijas para que familias puedan hacerle frente a las bajas temperaturas. Agregar a favoritos cuauhtémoc blanco

congreso del estado

juicio

ayuntamiento de cuernavaca