Ricardo Rayas, un año al frente de Mineros

Compartir: Liga Compartir: Ricardo Rayas, entrenador de Mineros. (Mexsport) Ricardo Rayas Sánchez tomó la riendas del equipo de Mineros dentro del Ascenso MX en nuestro país y el timonel de la marea roja ha calificado como más que positiva su estancia al mando de la plantilla y asegura que “se siente como en casa” en Zacatecas.



“Desde que llegué acá todo ha sido maravilloso, la gente, la afición, los medios de comunicación, todos los muchachos que han estado, la directiva, toda l agente que está el entorno al equipo me han tratado de maravilla, la verdad es que estoy muy feliz, estoy súper contento, me siento en mi casa, espero quedarme mucho tiempo acá, claro logrando un objetivo”, enfatizó el estratega.



Rayas Sánchez fue presentado un 9 de febrero de 2016 y hasta el momento logró llegar a una final ante Necaxa en el Clausura y una semifinal ante Dorados en el Apertura del año pasado por lo que, puntualizó, este temporada en comparación a las anteriores se ha enfocado en la defensiva de equipo.



“Yo creo que sí hay un aspecto, no de comparación –al anterior torneo- pero que si mejoramos defensivamente, somos uno de los equipo que menos goles recibe, somos un equipo más equilibrado; y al final se consiguió lo que se proyectó cuando terminó el torneo anterior: mejorar defensivamente; vamos bien en ese sentido”.



Finalmente el entrenador de la oncena de cantera y plata se mostró contento por el paso invicto de la escuadra pero a la vez ocupado en su siguiente cotejo de la Jornada 8 del Ascenso MX cuando visite a los Venados, “para mí el partido contra Mérida que tiene 3 partidos perdidos va a ser complicadísimo, inclusive más que este (contra Atlante)”, concluyó.



