La estabilidad del Cobaez sigue en riesgo: García Murillo

"Nos pudieron haber liquidado - nuestro trabajo no está seguro", dijo Garcia Murillo al explicar que el contrato no contempla los 10 y 11 días de paro laboral.



También comentó que hay un estudio de Cavazos y Asociados, en el que aborda una estimación de cuánto costaría liquidar al personal.



Este despacho, según García Murillo, fue el encargado de finiquitar el sindicato Luz y Fuerza.



Asimismo expresó que el Cobaez le debe al ISSSTEZAC 250 millones y 70 millones al SAT. "El Cobaez le debe a todo mundo", dijo.



ZACATECAS.- El líder del Sindicato Único de Personal Docente del Colegio de Bachilleres del Estado de Zacatecas (Supdacobaez), advirtió que el regreso a las aulas después del paro era necesario.

