​Riña en Bonito Pueblo deja tres heridos

Fuentes oficiales informaron que minutos antes de las 5 de la tarde, arribaron más de 10 sujetos al autotianguis que se instala cada ocho días, abordó de una camioneta Jeep Liberty, una camioneta Colorado y otro vehículo del cual no se especificaron sus características.



Los hombres descendieron con varios tubos y armas blancas, y ante las presencia de decena de testigos empezaron a agredir físicamente a tres vendedores de vehículos, identificados como Héctor, Julio Cesar y Roberto, de 26, 39 y 41 años respectivamente.



Tras herirlos a golpes y con un arma blanca tipo “picahielo”, los agresores se dieron a la fuga antes de que arribaran los agentes policiacos, por lo cual no se pudo concretar mayor información para dar con sus identidades y paradero.



Igualmente acudieron los paramédicos de Protección Civil Municipal y de la Red de Emergencias Médicas de Zacatecas (Remeza), quienes trasladaron a los heridos al hospital para su atención médica, ya que uno de ellos presentaba cuatro heridas considerables.



Autoridades ministeriales se hicieron presentes en el sitio donde recabaron las pruebas e información correspondientes, aunque se esperan las declaraciones de los afectados para avanzar en la investigación.



