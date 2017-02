Rinde protesta comité de transparencia del municipio Redacción

Durante la reunión del Secretariado Técnico Local de Gobierno Abierto, se llevó a cabo la toma de protesta de dicho comité, que será integrado por el síndico José Encarnación Rivera Muñoz, el secretario de Gobierno, Manuel Ibarra Santos, y los secretarios de Administración y Planeación, Susan Cabral Bujdud y Raymundo Moreno Romero, respectivamente, así como el contralor municipal, Fernando Becerra Chiw.



La alcaldesa agradeció a la comisionada presidente del Izai, Norma Julieta del Río Venegas, que desde que se instaló este gobierno municipal ha acompañado y orientado a esta nueva administración en este proceso de transparencia.



Agradeció también el apoyo brindado por los comisionados Raquel Velasco Macías y José Antonio de la Torre Dueñas.



“Fue una de nuestras propuestas fundamentales durante la campaña y nuestro paradigma principal, la transparencia”, recordó la primer edil.



Este comité, dijo la presidente, será la propuesta fundamental: transparentar. “Es un tiempo excesivamente muy corto de esta administración municipal y cuando me preguntan a qué aspiramos, les contesto que a hacer un buen uso del recurso público y a trabajar de tiempo completo”.



“Esos son los referentes con los que se conduce esta administración municipal y el cabildo nos ha señalado; estamos obligados a ello, es lo que la ciudadanía nos demanda y con lo que tenemos compromiso”.



Por su parte, del Río Venegas agradeció la inclusión del instituto para la toma de protesta del comité y celebró que a través de la Secretaría de Planeación se han activado las acciones de transparencia.



Recordó que hace unos días estuvo personal del Izai, en específico especialistas en tecnologías y capacitación, por ello reiteró la plena disponibilidad de brindar el apoyo necesario para que la presidencia municipal de Zacatecas cumpla en tiempo y forma con el llenado de formatos en la nueva plataforma nacional de transparencia, cuya fecha límite es el 4 de mayo.



“Este comité será clave de acuerdo a la ley, en sus artículos 28 y 29 de la Ley de Transparencia, ante cualquier solicitud o recurso que se reúna y determine la existencia o no de la información, que ordene búsquedas exhaustivas de la información y que esté al tanto”, externó.



Tras levantar la mano para comprometerse a cumplir a cabalidad con la encomienda, los integrantes del comité se comprometieron a velar por que la información que solicite la población se entregue con transparencia, en un evento al que también asistió como invitado el contralor de Guadalupe, Rodolfo Salmón.



Finalmente, la alcaldesa resaltó que quienes constituyen hoy este comité son ciudadanos que en su momento dieron constancia de su compromiso con Zacatecas, “estamos en condiciones de dar garantía, abiertos a la posibilidad de la participación ciudadana y a manejarnos con la transparencia a que estamos obligados todos”, puntualizó.



