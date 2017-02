Rinde protesta Judit Guerrero; es presidenta del Consejo Municipal de Desarrollo Rural Sustentable Redacción

Víctor Manuel Zaldívar Valdez, coordinador de distrito de la Secretaría de Agricultura, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) le tomó la protesta a la alcaldesa, quien expresó que no por estar en cerca de la zona conurbada, los agricultores del municipio no tienen necesidades que deban ser atendidas.



Tras recordar sus orígenes, en una familia de campo, integrada por nueve hermanos y padres que los exhortaron a estudiar para alcanzar otros horizontes, Judit Guerrero reconoció en las mujeres presentes a mujeres luchadoras, dedicadas a una labor a la que se le invierte todo el tiempo.



“El campo no me es ajeno, lo conozco desde mi niñez y sé de las necesidades que se tienen; estoy comprometida con ustedes. A las mujeres, de las que sólo hay dos como delegadas, les ofrezco mi apoyo y total solidaridad, vamos a trabajar para hacer de esta una actividad sustentable”, externó al tiempo que anunciaba la próxima renovación de las delegaciones municipales.



El funcionario federal presentó el programa de desarrollo rural sustentable y un informe de la evaluación de inversión 2016, que fue por el orden de los casi 10.8 millones de pesos; también detalló las reglas de operación para distintos programas y sus componentes en este 2017, en las que se estrecharon algunos requisitos con la intención de transparentar aún más el destino de los recursos.



Zaldívar Valdez solicitó a la alcaldesa apoyo con un equipo de cómputo con el objetivo de agilizar el registro de los interesados en los programas de desarrollo rural, en función de que existe un padrón de alrededor de 95 mil agricultores, a lo que la presidenta manifestó en que el ayuntamiento está en la plena disponibilidad de brindar el apoyo necesario.



En tanto, la Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo, encabezada por Joshua Mendoza Jasso, invitó a los productores agrícolas y ganaderos a acercarse a la dependencia y registrarse para el programa de conducción de agua, especificando la cantidad de tubería y medida que necesitan para ser considerados en el programa.



También para que realicen los trámites correspondientes ante el Sistema Nacional de Identificación Individual de Ganado (Siniiga), pues ya está próximo el barrido sanitario, consistente en la prueba de tuberculosis y aretado, acciones que no tienen costo.





