Rinden frutos las políticas a favor de la inclusión: Patricia Salinas Karla Padilla

Liga corta:



Liga completa:

A- A A+



Compartir: Liga Compartir: cree en Zacatecas, como empresaria y servidora pública. (Ma. del Refugio Gamboa )



Con una formación como contadora pública, Patricia se ha desempeñado dentro del sector financiero y económico, además de haber sido integrante de la Legislatura local.



A la par de estas funciones, hace más de 15 años emprendió la apertura de una distribuidora de boletos de lotería en Fresnillo y hace cinco meses creó, junto a sus hijos, Avanti: un negocio mediante el que busca dotar de servicios de calidad al sector empresarial y en el que ha invertido una cantidad importante de su tiempo y de su patrimonio. “Yo creo en Zacatecas. Por su ubicación geográfica, por su gente y por todos los que tratan de invertir aquí, puede desarrollarse como nunca”.

A lo largo de su vida profesional, compartió, se ha enfrentado a importantes retos que han fortalecido su carácter y su visión sobre el mundo: “Tengo una lección muy importante del servicio público: no quedas bien con toda la gente; que, aunque no se trata de eso, es una carga más”.



Respecto a su desempeño como trabajadora de Gobierno del Estado, “lo importante es que nos convenzamos de dar un servicio con calidad, transparencia, educación y responsabilidad”.



Señaló que en diversas ocasiones se vio sujeta de diferencias por su género en cuestiones salariales, de decisión y de participación. Es increíble que cuando llegas a un trabajo, en el mismo puesto pueda haber una diferencia de salarios; que no te tomen en cuenta porque eres mujer o porque te ven débil para desarrollar algo, o la simple diferencia en el trato a un secretario hombre que es invitado a todos lados y una secretaria mujer que no es considerada en muchos eventos”, dijo.

La también empresaria expresó que, en la actualidad y aparte de las responsabilidades profesionales, las mujeres no deben descuidar la protección de su hogar y su espíritu “que también sostiene el papel de la mujer en la sociedad moderna”.



Conforme su experiencia, señaló, ahora ya hay más apertura para la participación de las mujeres: “El Día de la Mujer es para reflexionar los logros que se han venido dando y, sobre todo, para compartir que hay que seguir participando con mucha responsabilidad y honestidad para hacer de Zacatecas un lugar mejor para nuestros hijos y las futuras generaciones”.



notasimagen@gmail.com ZACATECAS.- Luego de 30 años dentro del servicio público del estado, Patricia Salinas Alatorre aseguró que las políticas a favor de la inclusión femenina están rindiendo frutos.Con una formación como contadora pública, Patricia se ha desempeñado dentro del sector financiero y económico, además de haber sido integrante de la Legislatura local.A la par de estas funciones, hace más de 15 años emprendió la apertura de una distribuidora de boletos de lotería en Fresnillo y hace cinco meses creó, junto a sus hijos, Avanti: un negocio mediante el que busca dotar de servicios de calidad al sector empresarial y en el que ha invertido una cantidad importante de su tiempo y de su patrimonio.A lo largo de su vida profesional, compartió, se ha enfrentado a importantes retos que han fortalecido su carácter y su visión sobre el mundo: “Tengo una lección muy importante del servicio público: no quedas bien con toda la gente; que, aunque no se trata de eso, es una carga más”.Respecto a su desempeño como trabajadora de Gobierno del Estado, “lo importante es que nos convenzamos de dar un servicio con calidad, transparencia, educación y responsabilidad”.Señaló que en diversas ocasiones se vio sujeta de diferencias por su género en cuestiones salariales, de decisión y de participación.La también empresaria expresó que, en la actualidad y aparte de las responsabilidades profesionales, las mujeres no deben descuidar la protección de su hogar y su espíritu “que también sostiene el papel de la mujer en la sociedad moderna”.Conforme su experiencia, señaló, ahora ya hay más apertura para la participación de las mujeres: “El Día de la Mujer es para reflexionar los logros que se han venido dando y, sobre todo, para compartir que hay que seguir participando con mucha responsabilidad y honestidad para hacer de Zacatecas un lugar mejor para nuestros hijos y las futuras generaciones”. Agregar a favoritos patricia salinas

avanti

función pública

día de la mujer