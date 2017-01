Roban casa de Jo Jo Jorge Falcón en Tlalpan Excélsior

Su ausencia fue aprovechada por un grupo de sujetos que se introdujeron en su casa ubicada en la calle de Titan, colonia Hacienda de San Juan en el perímetro de la delegación Tlalpan.



El cómico y actor reportó que al llegar a su casa el pasado domingo 1 de enero la encontró abierta y una vez dentro se pudo percatar que los presuntos ladrones se llevaron aparatos electrónicos, muebles, joyas, “dejaron la casa vacía”.



El afectado acudió a la fiscalía de Tlalpan donde reportó el robo y el monto aproximado de lo hurtado.



En los videos de seguridad se pudo observar a seis sujetos que en poco más de una hora se llevaron todo lo que pudieron.



El guardia que se encuentra en la entrada de la calle privada asegura que no se dio cuenta de nada y no vio nada sospechoso.



Las autoridades en Tlalpan continúan con las investigaciones para dar con el paradero de los presuntos delincuentes.



