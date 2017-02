Roban gasolineras a clientes en Zacatecas Karina Navarrete

Arnulfo Guzmán Guzmán, delegado de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), informó que se han redoblado verificaciones sobre todo en el tema de gas, ya que se encontraron irregularidades en algunos establecimientos.

Detalló que se localizó una autobomba que suministraba 8 litros menos de cada 100, “esto lo consideramos un delito grave que se remitió el expediente hasta México”, donde las multas pueden alcanzar hasta los 2 millones y medio, más reincidencias y otros conceptos.

La dependencia tolera un margen de error de hasta 100 mililitros por cada 20 litros.

“Va haber denuncias penales que son hasta 10 años de prisión, que es del robo equiparado en este tema”, advirtió el funcionario federal.

En el caso de las gasolineras aseveró que no se pueden dar más detalles de la investigación por el proceso en el que se encuentran, sin embargo existirán aplicaciones para dar garantía de que se dan litros de a litro.

Guzmán informó que se intensificarán en un 17% las verificaciones a gasolineras, el año pasado se revisaron 120 gasolineras de 217 y este año se revisarán cerca de 150.

Mientras tanto las siete bombas identificadas con irregularidades se encuentran inmovilizadas con sellos de la Profeco, “estamos muy pendiente y atendiendo las denuncias de la población, estamos al 100 por ciento.”

Asimismo informó que se cuenta con una verificación constante de los productos de la canasta básica ya que el alza en los precios de algunos productos se basan en especulaciones, razón que no los están afectando, como es el caso de la tortilla.

Aseveró que se han tenido acercamientos con el gremio de la masa y la tortilla para concientizar que si existe un aumento en el precio sea sustentado con facturas, debido a que se han localizó 13 tortillerías que no justificaron el aumento, y que en su mayoría serán sancionadas.



