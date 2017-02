Robert Englund reencarnará otra vez en Freddy Krueger Excélsior

Liga corta:



Liga completa:

A- A A+



Compartir: Liga Compartir: Foto: Instagram (Cortesía)



El histrión californiano volverá a maquillarse como el malvado Freddy, el personaje creado por el fallecido Wes Craven que interpretó hasta 2003, famoso por su terrorífico aspecto: rostro desfigurado, sombrero ajado, jersey de rayas verdes y rojas, y un guante con filosas cuchillas, pero en esta ocasión será para protagonizar el documental Nightmares In The Makeup Chair (Pesadillas en la Silla de Maquillaje).







La cinta mostrará los casos de aquellos actores que dejaron la vara tan alta con un personaje, al grado que cuando otro los interpretara la película suele ser un fracaso.



Englund interpretó a Freddy en ocho de las nueve películas de la franquicia, siendo la excepción la más reciente A Nightmare On Elm Street de 2010 donde el malvado personaje fue encarnado por el actor Jackie Earle Haley, cuya representación pasó sin pena ni gloria.



​



​En el trailer del documental se puede ver cómo Englund vuelve a transformarse en Freddy Krueger mientras que el actor invita a los fanáticos de la saga de terror. "Compartiré algunas historias y anécdotas detrás de cámara sobre la filmación de A Nightmare On Elm Street", reveló el actor.



elpais@imagenzac.com.mx A los 69 años, el actor Robert Englund volverá a ponerse en la piel del sanguinario Freddy Krueger, el personaje de la saga de películas Pesadilla en la Calle del Infierno, surgida en 1984 con la primera entrega A Nightmare On Elm Street.El histrión californiano volverá a maquillarse como el malvado Freddy, el personaje creado por el fallecido Wes Craven que interpretó hasta 2003, famoso por su terrorífico aspecto: rostro desfigurado, sombrero ajado, jersey de rayas verdes y rojas, y un guante con filosas cuchillas, pero en esta ocasión será para protagonizar el documental Nightmares In The Makeup Chair (Pesadillas en la Silla de Maquillaje).La cinta mostrará los casos de aquellos actores que dejaron la vara tan alta con un personaje, al grado que cuando otro los interpretara la película suele ser un fracaso.Englund interpretó a Freddy en ocho de las nueve películas de la franquicia, siendo la excepción la más reciente A Nightmare On Elm Street de 2010 donde el malvado personaje fue encarnado por el actor Jackie Earle Haley, cuya representación pasó sin pena ni gloria.​En el trailer del documental se puede ver cómo Englund vuelve a transformarse en Freddy Krueger mientras que el actor invita a los fanáticos de la saga de terror. Agregar a favoritos gente

película

cine

freddy krueger