Robos, a la orden del día Redacción

Liga corta:



Liga completa:

A- A A+



Compartir: Liga Compartir:



El primer hecho ocurrió en la calle Universidad de la colonia Barrio Alto, cuando Laura de 36 años dejó su vehículo estacionado entre un kínder y una clínica que se ubica en el lugar.



La mujer refirió que dejó su auto bien cerrado mientras iba a almorzar, pero cuando regresó ya no encontró su Dodge, negro, 1992; en el interior traía la despensa que acababa de comprar.



Después, en una estancia infantil ubicada en la colonia Del Bosque, la encargada reportó que había encontrado la puerta forzada y le faltaba una bocina, un micrófono, un estéreo y 3 mil pesos.



Mientras que en la colonia Ejidal, un hombre de 76 años llegó de trabajar y vio la chapa de su puerta forzada, al entrar se percató que le faltaban tres cajas de herramientas, con un valor aproximado de 8 mil pesos.



Mientras que por la noche, en la colonia González Ortega, Gregorio llegó a su casa y estacionó su motocicleta afuera como de costumbre, pero después ya no vio su Italika, Bm200, color naranja, modelo 2015.



Los policías municipales recomendaron a los afectados pasar al Ministerio Público a interponer su denuncia correspondiente.



redaccion@imagenzac.com.mx FRESNILLO.- Este sábado, amantes de lo ajeno se hicieron de un gran botín al robar un vehículo, sustraer bocinas, dinero en efectivo y un micrófono de una estancia infantil, así como cajas de herramientas y una motocicleta.El primer hecho ocurrió en la calle Universidad de la colonia Barrio Alto, cuando Laura de 36 años dejó su vehículo estacionado entre un kínder y una clínica que se ubica en el lugar.La mujer refirió que dejó su auto bien cerrado mientras iba a almorzar, pero cuando regresó ya no encontró su Dodge, negro, 1992; en el interior traía la despensa que acababa de comprar.Después, en una estancia infantil ubicada en la colonia Del Bosque, la encargada reportó que había encontrado la puerta forzada y le faltaba una bocina, un micrófono, un estéreo y 3 mil pesos.Mientras que en la colonia Ejidal, un hombre de 76 años llegó de trabajar y vio la chapa de su puerta forzada, al entrar se percató que le faltaban tres cajas de herramientas, con un valor aproximado de 8 mil pesos.Mientras que por la noche, en la colonia González Ortega, Gregorio llegó a su casa y estacionó su motocicleta afuera como de costumbre, pero después ya no vio su Italika, Bm200, color naranja, modelo 2015.Los policías municipales recomendaron a los afectados pasar al Ministerio Público a interponer su denuncia correspondiente. Agregar a favoritos robo de moto

auto robado

atracan kínder

col. gonzález ortega