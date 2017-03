Rodrigo Medina considera que tiene ‘excesivos’ citatorios Excélsior

Liga corta:



Liga completa:

A- A A+



Compartir: Liga Compartir: (Cortesía)



Salinas acudió a la audiencia en relación con la investigación por presunto incremento patrimonial de su marido.

"Ya lo comenté estamos actuando, nos estamos defendiendo, estamos acudiendo, hemos sido respetuosos, sin embargo, ya parece un exceso”, dijo en entrevista Medina de la Cruz, quien ésta vez no arribó al lugar junto con su mujer. Aclaró que llegó tarde por motivos de trabajo.

Sostuvo que, ya es molesto que tantas veces sean requeridos, porque las citas ya llevan más de un año y medio. "Parece esto no tener fin y bueno, la ley y el derecho también le asiste a quien, se defiende en este caso, como nosotros, que no se ha comprobado nada y que pinta más como un acto molesto”, apuntó.

Salinas estuvo acompañada del abogado, Javier Flores Zaldívar, exprocurador General de Justicia en la entidad.



El litigante mencionó que a su cliente se le realizaron unas preguntas más en torno al caso.



Detalló que son más de 30 preguntas y se solicitó un plazo de 15 días para responder.



Salinas, como en la primera ocasión en que acudió a la Subprocuraduría, afirmó sentirse muy tranquila. "Muy tranquila la verdad es que sentimos un gran respeto por cada una de las autoridades y vamos a seguir atendiendo cada uno de los citatorios y como les he repetido en cada una de las ocasiones que hemos tenido la oportunidad de acudir aquí, con la tranquilidad de que nuestra casa se compró como debe de ser”, manifestó.

Agregó que la propiedad está perfectamente bien declarada y lo hicieron así desde un inicio. "Es el patrimonio que tenemos y aquí estaremos, atentos a cualquier duda que ellos puedan seguir teniendo, aquí seguiremos”, destacó.

Como es costumbre, algunos ciudadanos, le salieron al paso a Medina de la Cruz y lo saludaron de manera efusiva. "Dios me lo bendiga, todo pa’ delante", le dijo un señor, a quien el exgobernador agradeció.



elpais@imagenzac.com.mx NUEVO LEÓN.- Gretta Salinas, esposa del exgobernador, Rodrigo Medina de la Cruz acudió de nueva cuenta a comparecer ante la Subprocuraduría Anticorrupción y al término de la diligencia el exmandatario expresó que han acudido a todas las citas por parte de la autoridad, pero ya le parecen un exceso.Salinas acudió a la audiencia en relación con la investigación por presunto incremento patrimonial de su marido.Sostuvo que, ya es molesto que tantas veces sean requeridos, porque las citas ya llevan más de un año y medio.Salinas estuvo acompañada del abogado, Javier Flores Zaldívar, exprocurador General de Justicia en la entidad.El litigante mencionó que a su cliente se le realizaron unas preguntas más en torno al caso.Detalló que son más de 30 preguntas y se solicitó un plazo de 15 días para responder.Salinas, como en la primera ocasión en que acudió a la Subprocuraduría, afirmó sentirse muy tranquila.Agregó que la propiedad está perfectamente bien declarada y lo hicieron así desde un inicio.Como es costumbre, algunos ciudadanos, le salieron al paso a Medina de la Cruz y lo saludaron de manera efusiva. Agregar a favoritos citatorios

monterrey

rodrigo medina de la cruz

país