Rodrigo Sánchez Mújica fue designado como nuevo director general de Agroasemex Redacción

Liga corta:



Liga completa:

A- A A+



Compartir: Liga Compartir: Foto: El Economista



Rodrigo Sánchez Mújica es Licenciado en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México y cuenta con maestría en Economía por la New School For Social Research de Nueva York.



Durante los últimos 25 años ha desempeñado diversos cargos en el sector financiero público en instituciones como Fira-Banco de México, Banco Nacional de Crédito Rural y Nacional Financiera. Además, ha sido propietario del sector Hacienda en la Secretaría de la Función Pública.



El secretario Meade reconoció la labor que Alberto José Canseco García desempeñó durante su gestión al frente de la Institución.



redaccion@imagenzac.com.mx CIUDAD DE MÉXICO.- El secretario de Hacienda y Crédito Público, José Antonio Meade Kuribreña, designó a partir del 1 de enero a Rodrigo Sánchez Mújica como nuevo director general de Agroasemex, la aseguradora de desarrollo cuyo objetivo es proteger el patrimonio y la capacidad productiva del sector rural y fomentar el fortalecimiento del mercado de seguros agropecuarios en México.Rodrigo Sánchez Mújica es Licenciado en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México y cuenta con maestría en Economía por la New School For Social Research de Nueva York.Durante los últimos 25 años ha desempeñado diversos cargos en el sector financiero público en instituciones como Fira-Banco de México, Banco Nacional de Crédito Rural y Nacional Financiera. Además, ha sido propietario del sector Hacienda en la Secretaría de la Función Pública.El secretario Meade reconoció la labor que Alberto José Canseco García desempeñó durante su gestión al frente de la Institución. Agregar a favoritos shcp

josé antonio meade kuribreña

rodrigo sánchez mújica

agroasemex