Rodríguez, en contra de que se cobren mayores aportaciones la ciudadanía para la UAZ

“Yo entiendo que este incremento es porque la Federación a finales de diciembre daba de 25 a 30 millones de pesos para pagar el Sistema de Ahorro para el Retiro y el Fovissste de los trabajadores. Ya no hubo esa posibilidad y ese 5 % de más será para eso, pero no estoy de acuerdo”.



Argumentó su postura debido a que el sistema de transparencia de la Universidad sigue sin ser equitativo tanto para unidades académicas como para los sindicatos, dado a que la recaudación de dicha aportación será destinada al saneamiento financiero.



En este sentido exhortó a Antonio Guzmán, rector de la UAZ, para que de manera oficial transparente cuáles han sido las acciones concretas para generarle ahorros a la institución y clarifique además el salario de cada uno de los trabajadores.



“Si ese es el camino que va a seguir yo creo que esta Universidad va a ajustar de recursos, pero yo no estoy de acuerdo en que la sociedad pague más impuestos”.



“Decía el secretario de Finanzas que es voluntario, y bueno, que se lo pidan a quien quiera apoyar a la Universidad y que lo haga de manera libre e independiente. Es un tema que debió haberse discutido más allá de una resolución del Legislativo”, expresó el secretario.



Sin embargo informó que en próximos días subirá a la red las nóminas de los trabajadores que competen a la dirigencia del STUAZ.

“Hemos cumplido con cada uno de los requerimientos que nos ha solicitado la Oficina de Transparencia para crear nuestra página. Nosotros vamos al corriente y no sé por qué se retrasó para todos esta disposición hasta el mes de mayo”.

“Para poder exigir tenemos que transparentar”, enfatizó Rodríguez Espino, agregando que el Sindicato está en condiciones de transparentar todos sus ingresos y gastos, por lo que dijo esperar a que Guzmán Fernández exija esa misma deferencia para toda la Universidad.



