Rusia declara La Bella y la Bestia no apta para menores

El ministerio dijo vía correo electrónico que su decisión para una clasificación no apta para menores de 16 años surgió tras peticiones del legislador Vitaly Milonov, famoso por sus posturas ultraconservadoras, quien pidió que la película protagonizada por Emma Watson fuera prohibida.



En una carta publicada el sábado por la agencia noticiosa RIA Novosti, Milonov protestó contra la exhibición de una película que disemina "una propaganda abiertamente desvergonzada de pecado y perversión sexual bajo el disfraz de un cuento de hadas".



Milonov, quien fue electo por el estado de Duma el año pasado, fue legislador en San Petersburgo y ha construido su carrera política oponiéndose a los derechos de los LGBT.



En 2013, Rusia aprobó una ley federal que prohíbe "la propaganda gay" entre los menores de edad. La ley fue redactada vagamente para que pueda ser aplicada en una gran variedad de circunstancias, por ejemplo, contra maestros y maestras homosexuales pues trabajan directamente con niños.



La ley fue hecha tomando como modelo una iniciativa de San Petersburgo que Milonov escribió un año antes.



La escena que ha causado esta controversia es breve e involucra al personaje LeFou (Josh Gad), el tímido y adorable compinche del villano Gastón (Luke Evans).



El jueves pasado en el estreno de la película en Los Angeles, el director Bill Condon dijo que describir a LeFou como el primer personaje gay de Disney era ir demasiado lejos. "Diría que es más como el primer momento gay", dijo. "Es inevitable pensar que su adoración por Gastón ... ¿podría ser algo más?".

En Alabama un autocinema dijo que no presentaría la película porque sus operadores "son cristianos por encima de todas las cosas".



cine

rusia

menores de edad