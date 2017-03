Rusia: Sarah Jessica Parker puede reunirse con embajador AP

El jueves, la actriz protagonista de "Sex and the City" publicó un mensaje en Instagram en la que aparece escribiendo en una computadora la leyenda, "No puedo dejar de preguntarme... ¿el embajador ruso se reunió con todos menos conmigo?"



Abundan las preguntas en el Congreso en Washington y la prensa sobre las reuniones del embajador Serguei Kislyak con miembros del gobierno de Donald Trump.



El viernes, la vocera de la cancillería, Mara Zajarova, escribió en la cuenta en inglés del ministerio: "Si #SarahJessicaParker está tan desesperada por conocer el embajador ruso en Estados Unidos, todo es posible. Serguei Ivanovich estará encantado".



