Rusos recuerdan a asesinado líder opositor

Nemtsov, ex viceprimer ministro ruso, fue un mordaz crítico del presidente Vladimir Putin. Su asesinato el 27 de febrero de 2015, a las afueras del Kremlin en lo que parecía ser una muerte por encargo, provocó indignación y temor al interior del maltrecho movimiento de oposición en Rusia.



La protesta realizada en Moscú fue la mayor reunión de oposición desde que se realizó una marcha similar en honor a Nemtsov el año pasado. La policía de Moscú afirma que 5.000 personas participaron en el evento, aunque los organizadores señalan que hubo decenas de miles.



"Es muy importante que después de dos años la gente siga asistiendo y mostrando su solidaridad con las ideas por las que Boris Nemtsov peleó y dio su vida", dijo el activista de oposición Ilya Yashin, quien era amigo y colega de Nemtsov, en declaraciones recogidas por la agencia de noticias Interfax.



Los participantes llevaban banderas rusas, pancartas en oposición a los partidos políticos y algunas con citas de Nemtsov como "Si existe Putin, no existe Rusia" y "Nuestra única opción disponible es la calle". Muchos llevaban banderas rusas de cartón con agujeros de bala.



El evento se realizó sin incidentes mayores, pero la policía realizó varios arrestos y el líder opositor Mijaíl Kasyanov fue atacado durante la marcha por un hombre desconocido, quien le lanzó un colorante verde en el rostro.



"Esta es la histeria del gobierno. No saben qué hacer. El gobierno tiene miedo", dijo Guenadi Gudkov, un ex representante de la cámara baja del parlamento y activista de oposición, sobre el ataque a Kasyanov.



Tras la protestas, miles de personas fueron a dejar flores al lugar ubicado sobre un puente en el centro de Moscú en el que Nemtsov fue asesinado por una persona que le disparó varias veces por la espalda mientras caminaba a casa con su novia.



Manifestaciones similares en honor a Nemtsov se llevaron a cabo el domingo en otras ciudades del país, incluyendo San Petersburgo y Nizhny Novgorod, ciudad natal de Nemtsov.



opositor

asesinato

recuerdo