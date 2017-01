Ruteros proponen aumentar el costo del pasaje a 9 pesos Redacción

Liga corta:



Liga completa:

A- A A+



Compartir: Liga Compartir: (Archivo)



Se seguiría respetando el 50% de descuento a grupos especiales.



Sergio Velázquez, líder de ruta, dijo que a raíz del gasolinazo el gremio se ha dedicado a conjuntar esfuerzos con otras organizaciones para proponer al gobierno de Alejandro Tello una salida que no los deje en desventaja económica.



Nueve líderes de camiones de ruta y ocho líderes concesionarios se sumaron a la iniciativa de taxistas para solicitar el incremento, ya que para tal caso, Velázquez aseguró que hay unidades que prácticamente solo trabajan para refacciones.



Además, advirtieron que el aumento al combustible pone en riesgo la situación de algunas rutas que están al borde de la quiebra como la 4, la 5 y la 6 por la saturación de unidades y a que las concesiones se entregan sin considerar un alcance geográfico justo para cada una.



El líder de transportistas garantizó que el aumento propuesto atiende al del diesel y la gasolina, “no estamos pidiendo de más, con ese aumento solo quedaríamos empatados”. “Es por los altos costos de insumos, por la geografía de sus rutas y sobre todo porque Tránsito no somete a aquellas personas que tienen más de una concesión y no las ponen a trabajar. Esas concesiones se privilegiaron y debido al servicio están así las rutas”, manifestó Velázquez. Además recordó que hace años que los camiones de ruta urbana no incrementan sus pasajes.

Los taxistas no incrementarán los precios del servicio hasta que el gobierno lo apruebe



Privilegiando el diálogo, líderes taxistas aseguraron que ninguna unidad tiene autorizado incrementar la tarifa en el transporte hasta que las autoridades den una resolución al respecto.



Ante la difusión que se le ha dado al tema mediante las redes sociales, se presumía el aumento del 20% en la tarifa, misma que representa un ajuste al taxímetro con un peso con 50 centavos por brinco y 15 pesos por corrida. “Nosotros no vamos a actuar de esa manera. Los compañeros estamos en esa dinámica de que primero prevalece el diálogo con el gobernador y no afectar a la ciudadanía”, declaró Roque Velázquez, presidente de la Asociación Leonardo Velázquez Navarro. Agregó que con el gasolinazo se están viendo rebasados por el alto costo del combustibles y del mantenimiento que requiere cada unidad, además que ha bajado la actividad por la temporada vacacional y porque dijo, saben que la gente hace un esfuerzo importante por utilizar el servicio.



Salvador Maldonado, líder del Movimiento Independiente de Taxistas del Estado, compartió que con el oficio entregado el pasado martes en la Dirección de Tránsito, esperan lograr que les sea autorizada su propuesta de incrementar las tarifas.



En dicho oficio se contemplan más de 20 organizaciones de taxistas y camiones urbanos. Estos últimos incrementarían dos pesos al costo del pasaje actual.



El día de hoy se reunirá un grupo de líderes y concesionarios de ambos gremios para establecer acciones en caso que su propuesta sea declinada, por lo que no descartan sumarse a las protestas que se han registrado en días pasados aunque lo harán de manera pacífica.



Saúl Carrillo, conductor, explicó que para una jornada normal carga 420 pesos de gasolina. Sin embargo esa inversión no es equiparable a sus ganancias del día



“Nuestras ganancias lógicamente bajaron porque no ha habido un aumento de la tarifa y es algo que se tiene que ajustar. No se puede hacer ese gasto tan grande de insumos porque no nos beneficiamos con ganancias!”.



Hace 10 años que la tarifa de este transporte público no aumenta ni conforme al incremento en los insumos y no se revisa el resultado real del uso del taxímetro. “No lo han nivelado y ya es obsoleto porque por brinco de 200 metros se cobra un peso con 20 centavos”.



Carrillo señaló que “las autoridades deben ser conscientes tanto en el caso del taxi y el camión urbano. Le van a tener que aumentar porque no hay de otra”.



Francisco Arellano comentó que como conductor de un taxi le ha perjudicado el aumento a la gasolina ya que sus ganancias no son equiparables y en ocasiones, otorga descuentos de su bolsa a personas con discapacidad.



En este sentido señaló que además de la revisión a las tarifas, el gobierno actual debe seguir trabajando en el tema de las concesiones, ya que sigue siendo una de las problemáticas más sentidas de quienes rentan una unidad.



“No es redituable. Si las concesiones fueran para los que sí estamos trabajando se daría un mayor mantenimiento al parque vehicular. Pero hay quienes tienen hasta cinco y sólo reciben el dinero. Todo aumentó y ya no nos sale para el gasto diario”, dijo.



Será más carpo Uber

La plataforma de transporte privado Uber anunció que incrementa sus tarifas.



Este aumento sería del 15%, al menos en el caso de la Ciudad de México.



“Ante los incrementos en los precios de la gasolina realizaremos ajustes en la tarifa por kilómetro



“Este incremento responde a un análisis profundo que contempla varios factores y busca proteger tanto las ganancias de nuestros socios como continuar siendo una opción accesible para los usuarios de Uber en México”, anunció la empresa en un comunicado.



Además, la compañía reiteró “su compromiso con socios y usuarios de la aplicación por facilitar una opción segura, eficiente y accesible de transporte en las 31 ciudades en que Uber está presente en México”.



Francisco Sordo, director General de Uber México y Caribe, dio a conocer que buscan mantener precios accesibles “que permitan el acceso a Uber para los millones de usuarios a lo largo del país y que a la vez permitan a los socios mantener sus ganancias”.



La compañía, que permite pedir transporte privado mediante una aplicación del celular, tiene menos de un año en Zacatecas y ha estado en planes sumar más socios en su plataforma.



redaccion@imagenzac.com.mx ZACATECAS.- En caso de ser aprobada la solicitud de organizaciones del transporte público, la tarifa de rutas urbanas subiría de 6.50 a 9 pesos.Se seguiría respetando el 50% de descuento a grupos especiales.Sergio Velázquez, líder de ruta, dijo que a raíz del gasolinazo el gremio se ha dedicado a conjuntar esfuerzos con otras organizaciones para proponer al gobierno de Alejandro Tello una salida que no los deje en desventaja económica.Nueve líderes de camiones de ruta y ocho líderes concesionarios se sumaron a la iniciativa de taxistas para solicitar el incremento, ya que para tal caso, Velázquez aseguró que hay unidades que prácticamente solo trabajan para refacciones.Además, advirtieron que el aumento al combustible pone en riesgo la situación de algunas rutas que están al borde de la quiebra como la 4, la 5 y la 6 por la saturación de unidades y a que las concesiones se entregan sin considerar un alcance geográfico justo para cada una.El líder de transportistas garantizó que el aumento propuesto atiende al del diesel y la gasolina, “no estamos pidiendo de más, con ese aumento solo quedaríamos empatados”.Además recordó que hace años que los camiones de ruta urbana no incrementan sus pasajes.Los taxistas no incrementarán los precios del servicio hasta que el gobierno lo apruebePrivilegiando el diálogo, líderes taxistas aseguraron que ninguna unidad tiene autorizado incrementar la tarifa en el transporte hasta que las autoridades den una resolución al respecto.Ante la difusión que se le ha dado al tema mediante las redes sociales, se presumía el aumento del 20% en la tarifa, misma que representa un ajuste al taxímetro con un peso con 50 centavos por brinco y 15 pesos por corrida.Agregó que con el gasolinazo se están viendo rebasados por el alto costo del combustibles y del mantenimiento que requiere cada unidad, además que ha bajado la actividad por la temporada vacacional y porque dijo, saben que la gente hace un esfuerzo importante por utilizar el servicio.Salvador Maldonado, líder del Movimiento Independiente de Taxistas del Estado, compartió que con el oficio entregado el pasado martes en la Dirección de Tránsito, esperan lograr que les sea autorizada su propuesta de incrementar las tarifas.En dicho oficio se contemplan más de 20 organizaciones de taxistas y camiones urbanos. Estos últimos incrementarían dos pesos al costo del pasaje actual.El día de hoy se reunirá un grupo de líderes y concesionarios de ambos gremios para establecer acciones en caso que su propuesta sea declinada, por lo que no descartan sumarse a las protestas que se han registrado en días pasados aunque lo harán de manera pacífica.Saúl Carrillo, conductor, explicó que para una jornada normal carga 420 pesos de gasolina. Sin embargo esa inversión no es equiparable a sus ganancias del día“Nuestras ganancias lógicamente bajaron porque no ha habido un aumento de la tarifa y es algo que se tiene que ajustar. No se puede hacer ese gasto tan grande de insumos porque no nos beneficiamos con ganancias!”.Hace 10 años que la tarifa de este transporte público no aumenta ni conforme al incremento en los insumos y no se revisa el resultado real del uso del taxímetro. “No lo han nivelado y ya es obsoleto porque por brinco de 200 metros se cobra un peso con 20 centavos”.Carrillo señaló que “las autoridades deben ser conscientes tanto en el caso del taxi y el camión urbano. Le van a tener que aumentar porque no hay de otra”.Francisco Arellano comentó que como conductor de un taxi le ha perjudicado el aumento a la gasolina ya que sus ganancias no son equiparables y en ocasiones, otorga descuentos de su bolsa a personas con discapacidad.En este sentido señaló que además de la revisión a las tarifas, el gobierno actual debe seguir trabajando en el tema de las concesiones, ya que sigue siendo una de las problemáticas más sentidas de quienes rentan una unidad.“No es redituable. Si las concesiones fueran para los que sí estamos trabajando se daría un mayor mantenimiento al parque vehicular. Pero hay quienes tienen hasta cinco y sólo reciben el dinero. Todo aumentó y ya no nos sale para el gasto diario”, dijo.La plataforma de transporte privado Uber anunció que incrementa sus tarifas.Este aumento sería del 15%, al menos en el caso de la Ciudad de México.“Ante los incrementos en los precios de la gasolina realizaremos ajustes en la tarifa por kilómetro“Este incremento responde a un análisis profundo que contempla varios factores y busca proteger tanto las ganancias de nuestros socios como continuar siendo una opción accesible para los usuarios de Uber en México”, anunció la empresa en un comunicado.Además, la compañía reiteró “su compromiso con socios y usuarios de la aplicación por facilitar una opción segura, eficiente y accesible de transporte en las 31 ciudades en que Uber está presente en México”.Francisco Sordo, director General de Uber México y Caribe, dio a conocer que buscan mantener precios accesibles “que permitan el acceso a Uber para los millones de usuarios a lo largo del país y que a la vez permitan a los socios mantener sus ganancias”.La compañía, que permite pedir transporte privado mediante una aplicación del celular, tiene menos de un año en Zacatecas y ha estado en planes sumar más socios en su plataforma. Agregar a favoritos zacatecas

guadalupe

uber

camiones

transporte