Sacromonte Flamenco, a punto de iniciar taller Anahí Encina

Jara Heredia impartirá el curso. (Cortesía)



La famosa bailarina posee una gran trayectoria. (Cortesía)



Es originaria de Granada, España. (Cortesía)



Los ensayos tendrán música en vivo. (Cortesía)



Las clases serán en su estudio, ubicado en Crucero del Ángel 210 en el Centro Histórico. (Cortesía) Imagen previa Ver en tamaño completo Cerrar Siguiente imagen Imagen de







Sacromonte Flamenco tiene alrededor de 11 años y su estudio fue fundado al poco tiempo, pues al ver que comenzaban a crecer, decidieron crear un espacio especial para sus clases y prácticas.



Cecilia Becera Bramasco, directora del conjunto de danza, dijo que para estas clases tendrán como invitados de honor, directamente desde Granada, España, a la famosa Jara Heredia y al talentoso Antonio Rodríguez Jiménez El Chupete, de Sevilla.



Estarán a cargo de los talleres de baile flamenco; Heredia con bailes de Granada y Rodríguez enseñará bulerías.



Además, las clases de Sacromonte destacan por realizar sus ensayos con música en vivo, y esta ocasión, no será la excepción, pues los acompañará el guitarrista Dari Muñoz.



Cabe destacar que el requisito principal es que los interesados tengan un nivel básico de flamenco o sepan desarrollar la llamada sevillana, baile andaluz típico de Sevilla, España.



En el transcurso de las clases se hará el montaje completo de una coreografía, trabajarán la técnica básica del zapateado, la postura, la colocación, el compás y el aprendizaje teórico de las piezas desde su origen, de qué habla y dónde se lleva a cabo, entre otras cosas significativas.

“Es importante que quienes bailan flamenco sepan por qué se creó cada pieza, para qué y dónde se da, y cómo deben hacerlo, para que salga lo mejor posible, y sobre todo, que lo sientan”, añadió la directora de Sacromonte.

Es necesario que los interesados conozcan la trayectoria de los impartidores; El Chupete ha colaborado con algunas de las compañías más importantes de Madrid, y gracias a la respuesta de los bailarines mexicanos, regresa para compartir su conocimiento.



Por su parte, Jara Heredia viene de una dinastía de flamencos, de Granada, donde se origina esta disciplina de manera pura, y estará aquí con la mayor disposición de aportar todo lo que sabe y regalar un poco de su amor al arte para que éste no muera.



Las inscripciones están abiertas y hay cupo limitado por cuestiones de logística, sin embargo, si sobrepasa el número de personas, se abrirán más horarios para que nadie pierda esta gran oportunidad.



El evento será del 8 al 10 de febrero del presente año, para mayores informes pueden visitar sus instalaciones en Crucero del Ángel 210 en el Centro Histórico, o en su página de Facebook Sacromonte flamenco Zacatecas.



