Salario mínimo solventa el 20 por ciento de la canasta básica Excélsior

Liga corta:



Liga completa:

A- A A+



Compartir: Liga Compartir: Un estudio realizado por la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM arrojó que una familia de tres a cuatro integrantes gasta 445 pesos diarios por alimentos y transportes en la CDMX. Foto Cuartoscuro



A través de un comunicado de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).



La también coordinadora de la Investigación en Estudios e Intervención Social con Familias, Revisión y Análisis de Contenido, detalló que, según datos del reporte ‘Desigualdad extrema en México: concentración del poder económico y político”, de Oxford Committee for Famine Relief (OXFAM), ‘hay 50 millones de mexicanos en condición de pobreza’. Además:

Hay dos millones de «nuevos pobres» en el primer bienio del actual gobierno federal” dijo el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).

Datos recabados por la ENTS en la primera quincena del año corriente arrojaron que el costo de 15 productos que se ofrecen en las centrales de abastos al orientede la capital y en Atizapán, Estado de México, es de 418, en esta última, y de 401pesos, en la Ciudad de México. Los artículos son: medio kilogramo de carne, un kilo de pollo, medio kilo de pescado, un kilo de frijol, un cuarto de amaranto, un kilo de manzana, uno kilo de aguacate, una pieza de brócoli, un kilo de jitomate, medio kilo de cebolla, un kilo de tortilla, una papaya, medio kilo de nopal, un litro de leche y un galón de agua”, asegura el comunicado.

El año pasado, los productos ya citados eran adquiridos por una cifra que ascendía a los 386 pesos en el Estado de México y por 353.50 pesos en la Ciudad de México; la medición se basa en una familia compuesta de cuatro integrantesy se tomó como referencia la tabla de la ‘Buena alimentación’, recomendada por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Existe un déficit entre ingresos y egresos en gastos familiares y movilidad. Tan solo en este último rubro se egresa un 80 por ciento del salario, aunado a que solamente con el salario mínimo se puede comprar el 20 por ciento de una canasta básica. Hay casos emblemáticos que forman parte de su investigación, como la situación de Chiapas”.

La académica anotó que en dicha entidad del sur de México la mayoría de los trabajadores sólo percibe un salario mínimo, y una tercera parte se encuentra dentro del rubro de ‘no recibe ingresos’: no cuentan con un empleo formal que les otorgue un sueldo fijo. En Guerrero la población está en el mismo segmento, según cifras del INEGI. La pobreza es el efecto más grave de la violación estructural a los derechos sociales. La exclusión social tiene que ver con recursos, oportunidades y capacidades cancelados a la población a causa de la corrupción, la falta de transparencia y la impunidad de actos delictivos de cuello blanco”.



elpais@imagenzac.com.mx CIUDAD DE MÉXICO.- “Con el actual salario mínimo sólo puede solventarse el 20 por ciento de la Canasta Básica”, además de que una familia de tres a cuatro integrantes gasta, en promedio, 445 pesos por cubrir los rubros de alimentación y movilidad en la Ciudad de México, aseveró Kenya Sánchez Zepeda, integrante de la Escuela Nacional de Trabajo Social (ENTS) de la UNAM.A través de un comunicado de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).La también coordinadora de la Investigación en Estudios e Intervención Social con Familias, Revisión y Análisis de Contenido, detalló que, según datos del reporte ‘Desigualdad extrema en México: concentración del poder económico y político”, de Oxford Committee for Famine Relief (OXFAM), ‘hay 50 millones de mexicanos en condición de pobreza’. Además:Datos recabados por la ENTS en la primera quincena del año corriente arrojaron que el costo de 15 productos que se ofrecen en las centrales de abastos al orientede la capital y en Atizapán, Estado de México, es de 418, en esta última, y de 401pesos, en la Ciudad de México.El año pasado, los productos ya citados eran adquiridos por una cifra que ascendía a los 386 pesos en el Estado de México y por 353.50 pesos en la Ciudad de México; la medición se basa en una familia compuesta de cuatro integrantesy se tomó como referencia la tabla de la ‘Buena alimentación’, recomendada por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).La académica anotó que en dicha entidad del sur de México la mayoría de los trabajadores sólo percibe un salario mínimo, y una tercera parte se encuentra dentro del rubro de ‘no recibe ingresos’: no cuentan con un empleo formal que les otorgue un sueldo fijo. En Guerrero la población está en el mismo segmento, según cifras del INEGI. Agregar a favoritos salario mínimo

canasta básica

méxico

shcp