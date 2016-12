Saldo blanco, en accidente vial Redacción

En el sitio se encontró a José del Refugio, de 26 años, con domicilio en la comunidad San José del Alamito, quien conducía la camioneta Ford Explorer de color azul.



En la otra unidad estaba Samant,a de 33 años, con domicilio en la calle Sierra de Chapultepec de la colonia Lomas de Plateros.



Al no haber personas heridas en el accidente, los elementos de tránsito del estado solo realizaron el peritaje correspondiente para deslindar responsabilidades.



