Saldo blanco en Año Nuevo: Protección Civil

Sin embargo, aseveró, hubo percances en lotes baldíos por el uso de fuegos artificiales: “Se presentaron pequeños incendios en lotes baldíos por acumulación de basura y pasto seco”, además de daños menores a automóviles particulares. “Afortunadamente no hubo personas lesionadas”, dijo.



Respecto a los albergues ubicados de la corporación que da asilo a las personas que necesitan resguardo durante la temporada invernal, señaló que en Fresnillo, Guadalupe, Jerez y Sombrerete hubo un máximo de cuatro personas.



“Se registró poca actividad” externó y agregó que la mayor parte de las personas que llegaron sólo iban de paso pues al día siguiente “continuaban su camino” y abandonaban el lugar.



