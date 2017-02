Salen del tutelar para asolar rancherías Marcela Espino

Liga corta:



Liga completa:

A- A A+



Compartir: Liga Compartir:



Sin embargo, la falta de denuncias por parte de los afectados provocan que estos sean puestos en libertad en poco tiempo.



Arturo Leija Iturralde, director de Seguridad Pública en el municipio, explicó que recientemente atraparon a tres jóvenes quienes cometieron diferentes atracos en comunidades durante un solo fin de semana.



Los elementos de la corporación los detuvieron en dos ocasiones y afectaron a 20 personas, quienes reportaron la situación directamente al alcalde José Haro de la Torre.



Pese a que fueron puestos a disposición, no hubo elementos para que quedarán detenidos y fueran consignados por la falta de denuncias ante la Procuraduría General de Justicia del Estado.



El funcionario municipal dijo que los chicos utilizaron técnicas para delinquir que no cualquier menor de edad aplica, como pintar un vehículo de verde a negro en el fin de semana a fin de evitar que fuera identificado.



Explicó que estos jóvenes son utilizados por integrantes del crimen organizado o bien, se hacen pasar como tal para cometer delitos, como ocurrió con vendedores de vehículos, a quienes extorsionaron en semanas pasadas.



Leija Iturralde afirmó que de no interponer una denuncia ante las instancias, se omite el trabajo de los policías al detener a los presuntos responsables.



Consideró que de acuerdo con evaluaciones recientes, el municipio es atractivo para la delincuencia por su ubicación geográfica y su economía, por lo que existen disputas entre miembros de grupos delictivos.



mespino@imagenzac.com.mx Menores de edad quienes egresan de rehabilitación de tutelares, se hacen pasar por células delictivas y azotan a habitantes de la zona rural.Sin embargo, la falta de denuncias por parte de los afectados provocan que estos sean puestos en libertad en poco tiempo.Arturo Leija Iturralde, director de Seguridad Pública en el municipio, explicó que recientemente atraparon a tres jóvenes quienes cometieron diferentes atracos en comunidades durante un solo fin de semana.Los elementos de la corporación los detuvieron en dos ocasiones y afectaron a 20 personas, quienes reportaron la situación directamente al alcalde José Haro de la Torre.Pese a que fueron puestos a disposición, no hubo elementos para que quedarán detenidos y fueran consignados por la falta de denuncias ante la Procuraduría General de Justicia del Estado.El funcionario municipal dijo que los chicos utilizaron técnicas para delinquir que no cualquier menor de edad aplica, como pintar un vehículo de verde a negro en el fin de semana a fin de evitar que fuera identificado.Explicó que estos jóvenes son utilizados por integrantes del crimen organizado o bien, se hacen pasar como tal para cometer delitos, como ocurrió con vendedores de vehículos, a quienes extorsionaron en semanas pasadas.Leija Iturralde afirmó que de no interponer una denuncia ante las instancias, se omite el trabajo de los policías al detener a los presuntos responsables.Consideró que de acuerdo con evaluaciones recientes, el municipio es atractivo para la delincuencia por su ubicación geográfica y su economía, por lo que existen disputas entre miembros de grupos delictivos. Agregar a favoritos crimen organizado

tutelar para menores

jóvenes

​arturo leija iturralde