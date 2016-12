Salió a comprar cohetes y murió tras ataque de un pitbull en Morelos Excélsior

Las autoridades se enteraron del ataque, luego de que personal del hospital General de Jojutla, reportó el deceso de un niño que presentaba varias lesiones en la cabeza, debido al ataque de un perro.



El perro mordió al niño en la cabeza, su hermano no lo pudo separar



De acuerdo con datos recabados, Rubén, de casi 3 años, salió de su casa a comprar cohetes con una vecina frente a su vivienda, al llegar, el canino lo mordió en la cabeza y no pudieron separar al animal del menor, quien, al ser trasladado al hospital, presentaba un paro cardiorespiratorio y falleció.



Más tarde, personal de Semefo realizó el levantamiento del cadáver a las 22:48 horas en el hospital Ernesto Meana San Román que se ubica en la ciudad de Jojutla.



La tarde de este jueves elementos de la Policía de Investigación Criminal (PIC), acudieron a la Colonia El Mirador para ubicar a la dueña del animal, pero al verlos llegar María N. los amedrentó con el animal y tuvieron que detenerla, así como asegurar al pitbull.



