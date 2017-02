Salma Hayek luce en los Oscar anillo del emperador Maximiliano Excélsior

Compartir: Liga Compartir: En la 89 entrega de los premios, la veracruzana de 50 años luce en la mano diestra una reliquia del Siglo XIX consistentente en anillo con un botón incrustado que perteneció al segundo emperador que tuvo México



“Este es un anillo que perteneció a Maximiliano (…) Era el botón de uno de sus trajes y ahora lo trae una mexicana", declaró Salma orgullosa al desfilar ayer por la red carpet de la 89 entrega de los premios en el Doby Theatre de Los Ángeles.



La actriz y productora mexicana, nominada al oscar por Frida en 2003, para complementar su look eligió piezas de joyería antigua, como una diadema también del Siglo XIX y un par de aretes candelabro, con un vestido negro de transparencias y finos tirantes de Alexander McQueen.



With #pharrell at the #oscars Una publicación compartida de Salma Hayek Pinault (@salmahayek) el 26 de Feb de 2017 a la(s) 10:37 PST ​

En su maquillaje Salma optó por lo natural, con sombra lila y labios ligeramente con un toque rosa, para que así sus joyas fueran la estrella.



