Salón ACME se expande; llega su quinta edición

Un crecimiento paulatino que corresponde en gran medida a la efervescencia de la escena artística en México. En 2013 tuvieron 50 artistas emergentes en una sola sala; ahora serán 140 distribuidos en secciones nuevas: Bodega ACME, Proyectos invitados, Sala de editoriales y Mesas de debate. Así el Salón se suma a la llamada semana del arte en la Ciudad de México, del 9 al 12 de febrero.



Este año participarán por primera vez galerías profesionales. Será la sección Proyectos invitados, y a cada una se propuso llevar a un artista, de su catálogo o externo, para producir obra de sitio específico. Los galeristas harán de promotor de los emergentes, sin ofrecer obra extra. Participarán OMR, José García, Curro, Travesía Cuatro, Arroniz, GAM, Cuarto de Máquinas, Quetzalli y Machete. Entre los artistas estarán Carlos García-Noriega, Cristóbal Gracia y Gabriel Rico, entre otros.



La participación de las galerías representa un “salto grande” en el sentido de afianzar Salón ACME como oferta en un momento en que ocurre en paralelo Zona Maco y Material Art Fair. “Es una idea interesante porque nos permite tener más artistas. El reto será por el espacio, porque no haremos un montaje tradicional de muros blancos, y la idea es sumar oportunidades”, explicó Álvaro Ugarte, fundador del espacio junto con Zazil Barba, Sebastián Vizcaíno, Homero Fernández y Alejandro Gutiérrez Champion.



​Cada artista ocupará una habitación con videoinstalación, objeto, escultura o pintura. Ejercicios más experimentales. La galería estará presente como promotor: “Son galerías que al mismo tiempo estarán en Zona Maco, entonces yo creo que por eso les interesó participar en un espacio de difusión y no mercantil”, añadió Barba.



A la entrada de la casona, se montará Bodega ACME. Una sala para artistas que participaron en ediciones anteriores, y se les invitó a presentar obra reciente. Y funcionará como tal: no habrá una curaduría académica, sino un montaje “libre” de las piezas como pintura y dibujo, o foto y video.



Seguido estará la Sala de editoriales con revistas, libros y ediciones independientes. Cada una ofrecerá una selección especial para el contexto específico del Salón: producción emergente. Se suma la propuesta curatorial de Juan Caloca con artistas de Guanajuato, estado invitado. Daniel Aguilar Ruvalcaba, José Rodrigo García, Marisol Guerrero, José Ponce, entre otros, integrarán la colectiva que hará un breviario del arte local.



La lectura sobre la producción joven nacional estará en la sección principal con 60 artistas. Seleccionados por un comité, los participantes generan una revisión de la escena artística actual, y así se aprecia trabajos en pintura, dibujo, escultura, video e instalaciones que tratan asuntos políticos, económicos, de medio ambiente e incluso expresiones personales.



Barba refirió que elegir a los participantes se convirtió en un análisis del arte mexicano: “Es la parte más interesante. No podría decirte que hay una tendencia porque tenemos de todo, otros años sí veía más pintura, pero ahora es una multiplicidad de medios y eso es lo interesante”.



A diferencia de las ferias, Salón ACME se mantiene como una plataforma de exposición. La compra-venta se negocia directo entre artista y comprador, sin intermediarios. Las piezas tienen un costo mínimo de cinco mil y máximo de 20 mil pesos determinado por cada productor. Para Barba y Ugarte el proyecto funciona como trinchera para jóvenes que inician. “Las fuerzas básicas” del mercado del arte.



“Llegan muchos artistas que no tienen forma de ser vistos por los galeristas, entonces el Salón es el primer paso. Nos ha pasado que al siguiente año ya están en alguna galería en Zona Maco y de eso se trata, de se su plataforma”.



