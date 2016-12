Salta de un puente en bungee y muere; su esposa lo graba Excélsior

Fábio Ezequiel de Moraes se encontraba con el equipo de seguridad, pero cuando saltó, el elástico que debía soportar el peso de su cuerpo no funcionó y el otro elástico de seguridad, no soportó el peso. (Cortesía)



Fábio Ezequiel de Moraes, de 35 años, falleció después de haber realizado un salto bungee desde un puente de tren en San Pablo, en Brasil.



El hombre cayó desde una altura de 40 metros, según informa el medio local O Globo.



La víctima se encontraba con el equipo de seguridad, pero cuando saltó, el elástico que debía soportar el peso de su cuerpo no funcionó y el otro elástico de seguridad, que se activa en caso de que haya una falla, no soportó el peso y se rompió.



La caída fue presenciado por su esposa, su hijo de 6 años y el hermano de la víctima, quien estaba con su novia.



De acuerdo con algunos medios locales, el hijo de Moraes inicialmente iba a saltar con su padre, aunque en el último minuto decidió que saltaría solo más tarde.









