Salva Ramos al Madrid en Nápoles AP

Liga corta:



Liga completa:

A- A A+



Compartir: Liga Compartir:



Abajo 3-1 tras el partido de ida en Madrid, Napoli se esperanzó cuando Dries Martens abrió el marcador a los 24 minutos. Pero Ramos remató de cabeza un tiro de esquina de Toni Kroos a poco de iniciarse la segunda mitad, y otro cabezazo suyo fue desviado a las redes por Martens seis minutos más tarde, para encaminar la victoria del Madrid.



“Hace una semana me mataban, hace un mes era muy bueno y ahora, por hacer dos goles, no voy a ser un héroe”, dijo Ramos. El capitán y central del Madrid se refería a tropiezos recientes ante Valencia y Las Palmas en la liga española.



“Me han quitado el doblete”, añadió Ramos. “Era mi partido 100 en la Champions y... qué mejor manera que ayudar al equipo que con goles en un momento delicado”.



Álvaro Morata selló el resultado rematando a quemarropa un rebote en tiempo de descuento, luego que Pepe Reina había parado un disparo de Cristiano Ronaldo.



Pese a repetir el resultado del partido de ida, el Madrid sembró dudas con un juego impreciso y asfixiado por la intensidad de los italianos, sin embargo pudo sortear la eliminatoria.



redaccion@imagenzac.com.mx NÁPOLES, ITALIA/ AP.- Dos testarazos de Sergio Ramos en un lapso de seis minutos permitieron al Real Madrid el martes remontar el marcador para imponerse 3-1 a Napoli y avanzar a los cuartos de final de la Liga de Campeones por séptimo año consecutivo.Abajo 3-1 tras el partido de ida en Madrid, Napoli se esperanzó cuando Dries Martens abrió el marcador a los 24 minutos. Pero Ramos remató de cabeza un tiro de esquina de Toni Kroos a poco de iniciarse la segunda mitad, y otro cabezazo suyo fue desviado a las redes por Martens seis minutos más tarde, para encaminar la victoria del Madrid.“Hace una semana me mataban, hace un mes era muy bueno y ahora, por hacer dos goles, no voy a ser un héroe”, dijo Ramos. El capitán y central del Madrid se refería a tropiezos recientes ante Valencia y Las Palmas en la liga española.“Me han quitado el doblete”, añadió Ramos. “Era mi partido 100 en la Champions y... qué mejor manera que ayudar al equipo que con goles en un momento delicado”.Álvaro Morata selló el resultado rematando a quemarropa un rebote en tiempo de descuento, luego que Pepe Reina había parado un disparo de Cristiano Ronaldo.Pese a repetir el resultado del partido de ida, el Madrid sembró dudas con un juego impreciso y asfixiado por la intensidad de los italianos, sin embargo pudo sortear la eliminatoria. Agregar a favoritos nápoles

sergio ramos

deportes

madrid

liga de campeones