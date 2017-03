Salvan a tortuga que se tragó más de 900 monedas Excélsior

Liga corta:



Liga completa:

A- A A+



Compartir: Liga Compartir: Después de darse a conocer que el animal había consumido cientos de monedas, lo sometieron a una cirugía que resultó exitosa y se recupera favorablemente. Foto AP



Los veterinarios en Bangkok regresaron a la hembra al agua por primera vez desde que la operaron hace cuatro días para ver qué tan bien se movía. La tortuga fue colocada delicadamente en un tanque de plástico y rápidamente comenzó a nadar lo mejor que pudo pese al espacio restringido. "¡Es fantástico! Está respondiendo muy bien", dijo la doctora Nantarika Chansue, quien encabeza el equipo de la Escuela de Veterinaria de la Universidad Chulalongkorn. "Ahora está muy feliz y parece una tortuga normal".

La Armada tailandesa rescató a la tortuga de 25 años de un estanque que estaba en el poblado costero de Sri Racha. La causa de su enfermedad fue revelada cuando le hicieron estudios en 3D que mostraban que se había tragado las monedas que la gente arrojaba al agua para pedir deseos o longevidad.



Durante años, las monedas sueltas se quedaron atrapadas en el tracto digestivo del animal, dañaron su concha abdominal y le causaron una infección que puso en riesgo su vida.



Los cirujanos necesitaron cuatro horas para retirar 5 kilos de monedas. Contaron 915 piezas de varios tamaños. Algunas siguen dentro, pero los veterinarios creen que "Bank" podrá expulsarlas naturalmente.



Su rehabilitación ha incluido mover sus extremidades para asegurarse de que no se atiesen y revisar que la cicatriz de la operación no se infecte. Sin embargo, esas son preocupaciones menores.



Nantarika dijo que están revisando la sangre de la tortuga porque la concentración de níquel es muy alta y seguirán trabajando en eso.



elpais@imagenzac.com.mx ​BANGKOK.- Una tortuga a la que le extrajeron del estómago cientos de monedas que se había tragado movió sus aletas con vigor y nadó el viernes, la primera vez que pudo hacerlo desde que le hicieron una cirugía que salvó su vida.Los veterinarios en Bangkok regresaron a la hembra al agua por primera vez desde que la operaron hace cuatro días para ver qué tan bien se movía. La tortuga fue colocada delicadamente en un tanque de plástico y rápidamente comenzó a nadar lo mejor que pudo pese al espacio restringido.La Armada tailandesa rescató a la tortuga de 25 años de un estanque que estaba en el poblado costero de Sri Racha. La causa de su enfermedad fue revelada cuando le hicieron estudios en 3D que mostraban que se había tragado las monedas que la gente arrojaba al agua para pedir deseos o longevidad.Durante años, las monedas sueltas se quedaron atrapadas en el tracto digestivo del animal, dañaron su concha abdominal y le causaron una infección que puso en riesgo su vida.Los cirujanos necesitaron cuatro horas para retirar 5 kilos de monedas. Contaron 915 piezas de varios tamaños. Algunas siguen dentro, pero los veterinarios creen que "Bank" podrá expulsarlas naturalmente.Su rehabilitación ha incluido mover sus extremidades para asegurarse de que no se atiesen y revisar que la cicatriz de la operación no se infecte. Sin embargo, esas son preocupaciones menores.Nantarika dijo que están revisando la sangre de la tortuga porque la concentración de níquel es muy alta y seguirán trabajando en eso. Agregar a favoritos tortuga

a salvo

monedas

fauna