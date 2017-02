SAMA y ayuntamiento proyectan un nuevo tiradero Francisco Monsivais

Liga corta:



Liga completa:

A- A A+



Compartir: Liga Compartir:



En una fructífera reunión con miembros del Ayuntamiento así como funcionarios de diferentes departamentos como Obras Publicas, Catastro, Protección Civil, Desarrollo Agropecuario y Comercio, Alejandro Mauricio Díaz Rivera y Janeth Enríquez López representantes de la Secretaria de Agua y Medio Ambiente aterrizaron los puntos para la elaboración del proyecto para iniciar a la brevedad las gestiones para la construcción del nuevo tiradero con una vida útil más amplia por lo menos de 20 años.



“El objetivo principal es que el gobierno municipal, de acuerdo a las recomendaciones y sugerencias expedidas en la normatividad sobre el cuidado del medio ambiente y debido al constante desarrollo y crecimiento poblacional, es una necesidad prioritaria la construcción de un nuevo tiradero, pues el actual ya está por llegar al final de su vida útil, pues se prevé que dentro de los próximos 15 meses sea clausurado y a la par comience a operar uno nuevo” señaló Alejandro Mauricio Díaz Rivera.



“Se debe hacer de acuerdo al manual, este nuevo tiradero deberá cumplir con ciertas normas y características como lo es el terreno mínimo de 3 hectáreas, caseta de vigilancia, maquinaria para la compactación, perímetros cercados entre otros, pues el relleno actual diariamente recibe un aproximado a 60 toneladas, lo que equivale a cerca de mil 800 toneladas al mes, de acuerdo a estos datos este relleno está por concluir su vida útil de 10 años” agregó el funcionario.



“En temas de manejo de residuos, involucramos temas de salud, pues de acuerdo a la norma, un relleno o tiradero debe estar a cierta distancia de la mancha urbana, importante evitar incendios, y tener cuidado con la compactación, pues existe la posibilidad que con la lluvia el agua se filtre a los mantos acuíferos y no es suficiente el filtro arenoso, combatir la fauna nociva, recalcar que esta problemática ha afectado en lo general a la mayoría de los municipios del estado, es por ello que es importante atender las recomendaciones y poner más atención en el tema del cuidado ambiental”.



Finalmente los representantes de SAMA, exhortaron a la población para que tome las medidas de prevención y cuidado sobre el manejo de residuos, así como concientizar a que no todo le pertenece al gobierno en cuanto a la recolección de basura, barrer y limpiar el frente de las casas, los comercios, escuelas y empresas deben poner su granito de arena, formar el hábito de no tirar basura en la calle sino en los lugares adecuados y fomentar la cultura del reciclaje.



estado@imagenzac.com.mx RÍO GRANDE.- El departamento de Ecología y Medio Ambiente del municipio se reunió con la Secretaria de Agua y Medio Ambiente propuestas para iniciar la gestión de un nuevo tiradero de basura.En una fructífera reunión con miembros del Ayuntamiento así como funcionarios de diferentes departamentos como Obras Publicas, Catastro, Protección Civil, Desarrollo Agropecuario y Comercio, Alejandro Mauricio Díaz Rivera y Janeth Enríquez López representantes de la Secretaria de Agua y Medio Ambiente aterrizaron los puntos para la elaboración del proyecto para iniciar a la brevedad las gestiones para la construcción del nuevo tiradero con una vida útil más amplia por lo menos de 20 años.“El objetivo principal es que el gobierno municipal, de acuerdo a las recomendaciones y sugerencias expedidas en la normatividad sobre el cuidado del medio ambiente y debido al constante desarrollo y crecimiento poblacional, es una necesidad prioritaria la construcción de un nuevo tiradero, pues el actual ya está por llegar al final de su vida útil, pues se prevé que dentro de los próximos 15 meses sea clausurado y a la par comience a operar uno nuevo” señaló Alejandro Mauricio Díaz Rivera.“Se debe hacer de acuerdo al manual, este nuevo tiradero deberá cumplir con ciertas normas y características como lo es el terreno mínimo de 3 hectáreas, caseta de vigilancia, maquinaria para la compactación, perímetros cercados entre otros, pues el relleno actual diariamente recibe un aproximado a 60 toneladas, lo que equivale a cerca de mil 800 toneladas al mes, de acuerdo a estos datos este relleno está por concluir su vida útil de 10 años” agregó el funcionario.“En temas de manejo de residuos, involucramos temas de salud, pues de acuerdo a la norma, un relleno o tiradero debe estar a cierta distancia de la mancha urbana, importante evitar incendios, y tener cuidado con la compactación, pues existe la posibilidad que con la lluvia el agua se filtre a los mantos acuíferos y no es suficiente el filtro arenoso, combatir la fauna nociva, recalcar que esta problemática ha afectado en lo general a la mayoría de los municipios del estado, es por ello que es importante atender las recomendaciones y poner más atención en el tema del cuidado ambiental”.Finalmente los representantes de SAMA, exhortaron a la población para que tome las medidas de prevención y cuidado sobre el manejo de residuos, así como concientizar a que no todo le pertenece al gobierno en cuanto a la recolección de basura, barrer y limpiar el frente de las casas, los comercios, escuelas y empresas deben poner su granito de arena, formar el hábito de no tirar basura en la calle sino en los lugares adecuados y fomentar la cultura del reciclaje. Agregar a favoritos tiradero

proyecto

ayuntamiento de río grande

sama