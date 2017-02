Samantha y Andrés le cantan al amor en Niños Santos Anahí Encina

Liga corta:



Liga completa:

A- A A+



Compartir: Liga Compartir:

(Cortesía)



(Cortesía)



(Cortesía) Imagen previa Ver en tamaño completo Cerrar Siguiente imagen Imagen de







Dentro de un ambiente acogedor, los asistentes disfrutaron la noche escuchando el repertorio conformado por piezas de los protagonistas, como Some one history de Samantha, que forma parte del EP que actualmente promociona.



Junto a ella, Andrés emocionó con su primer sencillo Tales of the cowboy in the shot gun, que narra la trágica historia de un amor no correspondido.



La joven de 21 años es originaria del municipio de Fresnillo, Zacatecas y comenzó a estudiar música desde los 8 años, sin embargo, hasta los 12 se decidió a a tocar la guitarra y el piano clásico, además de componer sus propias canciones.



Actualmente estudia la licenciatura en Música Clásica con especialización en Canto, en la Unidad Académica de Artes de la UAZ, para complementar su preparación como artista profesional.



La talentosa cantautora se desenvuelve en ámbitos populares y contemporáneos, involucrando diferentes géneros a su sello personal.



Además es beneficiaría del Programa de Estímulo a la Creación y al Desarrollo Artístico de Zacatecas (Pecdaz) con lo que ahora promociona su primera grabación de estudio titulada Sonidos tangibles, la cual contiene seis canciones disponibles en su canal de Youtube, que lleva por nombre Samantha.



Por su parte, Andrés comenzó en la música por decisión de sus padres, pero con el tiempo, logró enamorarse poco a poco de esta disciplina y en su adolescencia formó su primera banda llamada Sensor.

Años más tarde viajó a la ciudad de Boston para estudiar música de manera profesional y desde entonces trabaja con su proyecto como solista; el resultado de su esfuerzo se refleja en el próximo lanzamiento de su primer EP.



Andrés Margar y Samantha tienen influencias de rock alternativo y psicodélico, además de jazz y blues.

Ambos comparten su música por medio de sus diferentes redes sociales, donde también publican las fechas para sus futuras presentaciones, ya sea como dueto o de manera independiente.



Tanto clientes frecuentes, como nuevos, se dieron cita en el lugar ubicado en Genaro Codina 704 Centro Histórico, en la capital zacatecana, para disfrutar de la voz de los cantautores.



encinarroyo@gmail.com Samantha y Andrés Margar le cantaron al amor y a la amistad en un concierto especial por el 14 de febrero en el café-galería Niños Santos.Dentro de un ambiente acogedor, los asistentes disfrutaron la noche escuchando el repertorio conformado por piezas de los protagonistas, como Some one history de Samantha, que forma parte del EP que actualmente promociona.Junto a ella, Andrés emocionó con su primer sencillo Tales of the cowboy in the shot gun, que narra la trágica historia de un amor no correspondido.La joven de 21 años es originaria del municipio de Fresnillo, Zacatecas y comenzó a estudiar música desde los 8 años, sin embargo, hasta los 12 se decidió a a tocar la guitarra y el piano clásico, además de componer sus propias canciones.Actualmente estudia la licenciatura en Música Clásica con especialización en Canto, en la Unidad Académica de Artes de la UAZ, para complementar su preparación como artista profesional.La talentosa cantautora se desenvuelve en ámbitos populares y contemporáneos, involucrando diferentes géneros a su sello personal.Además es beneficiaría del Programa de Estímulo a la Creación y al Desarrollo Artístico de Zacatecas (Pecdaz) con lo que ahora promociona su primera grabación de estudio titulada Sonidos tangibles, la cual contiene seis canciones disponibles en su canal de Youtube, que lleva por nombre Samantha.Por su parte, Andrés comenzó en la música por decisión de sus padres, pero con el tiempo, logró enamorarse poco a poco de esta disciplina y en su adolescencia formó su primera banda llamada Sensor.Años más tarde viajó a la ciudad de Boston para estudiar música de manera profesional y desde entonces trabaja con su proyecto como solista; el resultado de su esfuerzo se refleja en el próximo lanzamiento de su primer EP.Andrés Margar y Samantha tienen influencias de rock alternativo y psicodélico, además de jazz y blues.Ambos comparten su música por medio de sus diferentes redes sociales, donde también publican las fechas para sus futuras presentaciones, ya sea como dueto o de manera independiente.Tanto clientes frecuentes, como nuevos, se dieron cita en el lugar ubicado en Genaro Codina 704 Centro Histórico, en la capital zacatecana, para disfrutar de la voz de los cantautores. Agregar a favoritos música

cultura

cantautores

niños santos

jazz

rock

14 de febrero