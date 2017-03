Samsung no ha manifestado en forma oficial que se va: Navarrete Prida Excélsior

El titular de la STPS, Alfonso Navarrete Prida, dijo que no hay aún un parte oficial de la empresa; México, hoy por hoy, es el primer productor de pantallas de televisión del mundo, precisó



El diario estadunidense The Wall Street Journal (WSJ) informó, en su edición del miércoles, que la empresa sudcoreana tiene planes para trasladar su producción al lado norte de la frontera, para generar aproximadamente 500 empleos. Leí que una fábrica que ellos tienen en Tijuana con respecto a televisores y otra más que fabrica electrodomésticos, particularmente refrigeradores, y que el impacto en Estados Unidos sería de 500 empleos allá creados.



Es una nota periodística, nosotros no hemos tenido una información oficial de esta empresa asiática con respecto de alguna decisión. No lo ha manifestado y lo que sí es cierto es que México, hoy por hoy, es el primer productor de pantallas de televisión del mundo”, afirmó Navarrete Prida.

El responsable de la política laboral del país participó esta mañana en una sesión de trabajo de la Federación de Colegios de Economistas de la República Mexicana, encabezada por Soraya Pérez Munguía.



Navarrete Prida presentó un balance sobre el panorama labora en el país, en donde explicó que datos preliminares establece que durante los primeros dos meses del año se mantiene la tendencia de recuperación de la planta laboral, pese a la incertidumbre económica. El año en términos del sector laboral ha empezado muy bien, hemos tenido el mejor enero y febrero, sobre todo, febrero en el número de altas al IMSS que se tiene registro en la historia del país.



Eso contrasta, francamente, con un inicio de año que empezó con un enorme incertidumbre derivado del retiro del subsidio al precio de la gasolina”, señaló.

Agregó que otro panorama favorable es la posibilidad, a partir de información generada en Estados Unidos, de que la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) se prolongue hasta 2018. Si eso fuese así, significa que el TLC sigue vigente por lo menos dos años, tal como está, hasta que no termine de hacerse una renegociación de algunos temas”, comentó.

BOLSAS DE TRABAJO PARA MIGRANTES



Navarrete Prida anunció que en los próximos días el Gobierno Federal anunciará una estrategia para atender una eventual crisis migratoria, derivada de las políticas de Donald Trump, en la que se le ofrecerá trabajo a los mexicanos que puedan ser sujetos de deportación. La STPS les anunciará, en breve, formalmente el inicio de un programa en donde en algunos estados de la Unión Americana específicos, les vamos a ofrecer bolsas de trabajo a nuestros mexicanos para que regresen.



De mano de obra calificada, en corredores industriales, en donde lo que nos está faltando es esa mano de obra, no va a ser un tema de estar a la defensiva con respecto a ver qué migrantes nos regresan, sino de regresar nuestra mano de obra en un país que está creciendo y que tiene mano de obra calificada”, indicó Navarrete Prida.



