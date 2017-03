Sánchez dice ser un guerrero; Wenger niega incidente AP

Liga corta:



Liga completa:

A- A A+



Compartir: Liga Compartir:



El técnico Arsene Wenger aseguró que esas versiones eran "totalmente falsas" y describió a Sánchez como un "jugador comprometido" con su club, "a veces con un comportamiento excesivo".



En el entrenamiento del lunes Wenger y Sánchez se dieron la mano.



El chileno, sin embargo, dejó entrever que algo puede haber pasado al escribir en su cuenta de Instagram: "Un verdadero guerrero no lucha por odio a los que tiene enfrente. Si no por AMOR a los que tiene detrás".



"Let'(s) go Gunners (¡Vamos Gunners!). 'El único fracaso es no intentarlo''', añadió.



Arsenal perdió 2-1 con Liverpool el sábado y cayó al quinto lugar en la tabla de la liga Premier. El martes tendría que remontar un 5-1 en contra ante Bayern de Múnich para no ser eliminado de la Liga de Campeones.



Varios diarios y la BBC afirmaron el domingo que Sánchez había abandonado una sesión de entrenamiento la semana pasada y había tenido un fuerte entredicho con sus compañeros.



Wenger, no obstante, aseguró que lo dejó afuera del equipo por razones tácticas no por problemas de disciplina.



"Decidí buscar una opción más directa en el partido (en Liverpool). Esa fue la única razón", manifestó. Acto seguido dijo que Sánchez a veces se excede un poco en su comportamiento, pero que eso es algo "que pasa en todos los equipos".



A Sánchez le quedan 15 meses de contrato y todavía no lo ha renovado. Circulan rumores de que podría irse al París Saint Germain.



"La decisión de si permanece aquí la temporada que viene dependerá de Arsenal y de nadie más", afirmó Wenger.



redaccion@imagenzac.com.mx LONDRES (AP) — El chileno Alexis Sánchez se describió el lunes como un "verdadero guerrero" que quiere lo mejor para sus compañeros en medio de versiones de que habría quedado afuera de la alineación de Arsenal el sábado debido a un entredicho con otros jugadores de su equipo.El técnico Arsene Wenger aseguró que esas versiones eran "totalmente falsas" y describió a Sánchez como un "jugador comprometido" con su club, "a veces con un comportamiento excesivo".En el entrenamiento del lunes Wenger y Sánchez se dieron la mano.El chileno, sin embargo, dejó entrever que algo puede haber pasado al escribir en su cuenta de Instagram: "Un verdadero guerrero no lucha por odio a los que tiene enfrente. Si no por AMOR a los que tiene detrás"."Let'(s) go Gunners (¡Vamos Gunners!). 'El único fracaso es no intentarlo''', añadió.Arsenal perdió 2-1 con Liverpool el sábado y cayó al quinto lugar en la tabla de la liga Premier. El martes tendría que remontar un 5-1 en contra ante Bayern de Múnich para no ser eliminado de la Liga de Campeones.Varios diarios y la BBC afirmaron el domingo que Sánchez había abandonado una sesión de entrenamiento la semana pasada y había tenido un fuerte entredicho con sus compañeros.Wenger, no obstante, aseguró que lo dejó afuera del equipo por razones tácticas no por problemas de disciplina."Decidí buscar una opción más directa en el partido (en Liverpool). Esa fue la única razón", manifestó. Acto seguido dijo que Sánchez a veces se excede un poco en su comportamiento, pero que eso es algo "que pasa en todos los equipos".A Sánchez le quedan 15 meses de contrato y todavía no lo ha renovado. Circulan rumores de que podría irse al París Saint Germain."La decisión de si permanece aquí la temporada que viene dependerá de Arsenal y de nadie más", afirmó Wenger. Agregar a favoritos deportes

alexis sánchez

guerrero

arsenal