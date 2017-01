Sanciona la Profeco a siete establecimientos Redacción

Mediante un comunicado, se dio a conocer que en total se realizaron 89 visitas de Verificación a diferentes establecimientos comerciales.



Estos son: tiendas de abarrotes, tiendas de ropa, zapaterías, tiendas de artículos de temporada navideña, centros comerciales y jugueterías.



Así, fueron tres zapaterías, destacando los incumplimientos en las promociones que ofrecen al público consumidor y no exhibir los precios de los productos que comercializan.



Dos tiendas de abarrotes los cuales no exhibían sus precios al público consumidor.



Una tienda de ropa que no exhibía los precios de las prendas que vende al consumidor.



Un restaurante que no exhibía los precios en la carta.



Se informó que en los siete establecimientos mencionados se aplicó la medida precautoria de suspensión de la comercialización de bienes productos y servicios y se inició el procedimiento administrativo de infracciones de la Ley Federal de Protección al Consumidor.



