Sancionan a juez por negar liberación de uno de los 'Porkys'

Ante el desacato, la autoridad federal aplicó una sanción de 8 mil pesos a Óscar Hernández Carmona, Juez Tercero Penal, por lo que de continuar con el desacato podría llegar a ser sustituido.



El Juzgado Tercero de Distrito concedió el amparo al evaluar que el juzgador no tomó en cuenta las contradicciones que hay entre las declaraciones de la denunciante y sus testigos, con los testimonios aportados por la defensa de Capitaine.



Otra contradicción señalada en el caso, se basa en la escena en donde supuestamente ocurrió el ilícito y que el juez no tomó en cuenta.



Enrique Capitaine fue detenido en mayo de 2016, en la ciudad de Torreón, Coahuila. Actualmente está internado en el penal de mediana seguridad de La Toma, en Amatlán de Los Reyes.



