Sancionarán a quien deje sus desechos en la calle

Cruz Talamantes destacó que las notificaciones están dirigidas a las personas y lugares donde se han identificado desechos en la calle, “a pesar de que justificamos que es su basura, porque en las bolsas de basura encontramos recibos de luz, agua, estados de cuentas, entre otros; y aun así no quieren hacerse cargo”.



Puntualizó que las personas que han podido ser detectadas, por dejar basura en la calle, pueden ser acreedoras a multas de 5 hasta 50 días de salarios mínimo, dependiendo de la gravedad del problema, “Si los residuos son muy grandes se acredita una sanción mayor”.



Hasta el momento el departamento de limpia ha emitido 400 notificaciones y 8 multas por depositar residuos en sitios no permitidos, por lo que recomendó no dejar basura en la vía pública hasta que pase el camión y barrer afuera de los hogares.



Aseveró que en general hace falta la cultura de la limpieza, especialmente fuera de casa, por lo que se debe ser consciente y educar a los menores en los hogares y en las instituciones educativas.



“No es por levantar este tipo de infracciones, ni mucho menos la cantidad que se les infringe o que se cobre”, dijo el servidor público.



El sistema de limpia solo cuenta con dos vehículos para la recolección de la basura y divide el municipio en dos sectores, siendo las comunidades de Machines, Benito Juárez, la Soledad y Rancho Nuevo los lugares menos accesibles por la lejanía, por lo que el camión sólo pasa una vez por semana, mientras en el resto de las colonias es cada tercer día.



