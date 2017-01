#Video Saquean gasolineras en tres municipios; seis estaciones fueron afectadas Redacción

El dirigente de gasolineras dijo que, aunque no existe desabasto de combustible en el estado, se tuvieron que realizar paros de emergencia en seis gasolineras del estado debido a las manifestaciones y rapiñas.







​Aseguró que se registraron afectaciones en seis estaciones de Fresnillo, Guadalupe y la capital; aseveró que, si siguen los saqueos, se tendrá que paralizar el servicio hasta que se estabilice la situación. “No sabemos si esto dure días o toda la semana, pero estaremos al pendiente de lo que pueda suceder”, dijo. Asimismo expresó que se mantendrá una constante comunicación con los agremiados de todo el estado y las autoridades; ya que se buscará más seguridad en las estaciones en los próximos días. “Faltan elementos para tener una patrulla permanente en cada estación, pero buscaremos estar atentos a las protestas”, dijo. Murillo explicó que las gasolineras son el lugar menos indicado para mostrar su descontento, ya que su administración solo es una distribuidora y no tiene autoridad en la decisión de los precios del combustible. “Nosotros solo somos distribuidores y no tenemos injerencia en el costo de la gasolina; deben protestar contra las autoridades que realmente deciden el precio”, dijo. Añadió que las estaciones representan un gran peligro para los manifestantes, ya que son lugares que manejan grandes cantidades de combustible y se deben mantener todas las medidas de seguridad.



El dirigente dijo que se solidariza con el descontento de los ciudadanos, pero disminuir los efectos del gasolinazo no está en sus manos.



Aseveró que mientras sigan las manifestaciones de inconformidad en las gasolineras de la capital y el municipio de Guadalupe, estas tendrán que paralizar el servicio hasta que se estabilice la situación: “No sabemos si esto dure días o toda la semana, pero estaremos al pendiente de lo que pueda suceder”.



En cuanto al anuncio de la suspensión de las corridas de camiones foráneos al Estado por parte de la Central del Norte en la Ciudad de México, expresó que “impactará directamente a la economía de las empresas, porque no solo son los camiones sino también el turismo en general”.



