Saúl Acosta, un debut soñado

Saúl Acosta Muro, el día fue el pasado martes 17 de enero cuando entró como titular en el cotejo de la Copa MX en el que Mineros empató 1-1 contra el Puebla.



Originario de Villanueva, el popular Sasa de 26 años de edad, formó parte del once inicial del profesor Ricardo Rayas, portó la playera número 35, jugó los 90 minutos, en general tuvo un buen accionaren en el duelo que concluyó en igualada pero que para él tuvo un sabor muy especial al debutar en su casa, el Estadio Francisco Villa.



“El profe ya me había dicho horas antes que iba de inicio, me emocioné y me puse feliz. Claro que rápido pensé en mi familia, mi novia y su familia, mis amigos y en mi pueblo (Villanueva) que siempre están apoyándome. Estaba concentrado en el juego y motivado porque sabía que ellos me verían y yo quería que se sintieran orgullosos de mí”, enfatizó emocionado.



El mediocampista zacatecano inició a los 15 años en las fuerzas básicas del Club Necaxa donde jugó en tercera y segunda división, posteriormente integró los equipos de Deportivo de los Altos (Jalisco), Águilas Reales y Tuzos de la UAZ dentro de la Liga Premier de Ascenso también en la segunda división.



Posteriormente fue uno de los zacatecanos que tuvo la oportunidad de integrar la plantilla de los Mineros de Zacatecas a su llegada a nuestro estado, primero, en segunda división, y después ya con el primer equipo, no osbtante fue hasta ahora que Ricardo Rayas le dio la oportunidad de jugar en la Copa MX.



Por lo cual Acosta Muro enfatizó que esta temporada buscará tener más minutos en Copa MX y lograr también a jugar en algún cotejo de la liga de ascenso, “efectivamente el objetivo sería sumar minutos y aprovechar las oportunidades que me sigan dando”, puntualizó Sasa quien se mostró agradecido por cumplir un sueño especial, debutar con Mineros.



