Scarlett Johansson parodia a Ivanka Trump en 'SNL'

"Es hermosa, es poderosa, es cómplice", dice una voz en off mientras Scalett avanza hacia la cámara como Ivanka, con una larga melena rubia y un vestido dorado, en un lujoso salón de baile, "es una mujer que sabe lo que quiere y sabe lo que hace".



"Una feminista, un defensora, una campeona para las mujeres, pero… como… como…", continúa dubitativo el narrador que no encuentra un ejemplo con quien compararla en alusión a sus buenas intenciones sin hechos concretos.











El anuncio culminaa con el irónico slogan "Complicit, la fragancia para la mujer que podría frenar todo esto, pero no lo hará".



Además, SNL no se olvidó del esposo de Ivanka, Jared Kushner, quien también forma parte del equipo de asesores del presidente de EU, Donald Trump.



"Está también disponible como colonia para Jared", anuncia la voz.



