Se acabó el romance J. Luis Medina Lizalde

Compartir: Liga Compartir: Carlos Slim que presuroso se hizo de un significativo capital accionario, hay muchos otros ejemplos de sacudimientos de medios emblemáticos de diversas partes del mundo, algunos de los cuales cancelaron sus publicaciones impresas para arribar al periodismo digital en exclusiva, otros modificaron formatos para bajar costos y algunos simplemente desaparecieron.



En notable contraste, los medios de comunicación mexicanos permanecieron impasibles en su inmensa mayoría gracias al acceso sin reglas a los fondos públicos que históricamente les ha brindado la clase gobernante.



No debe persistir la falta de reglas democráticas en el gasto público destinado a medios por que conducen a la mayoría a descuidar la competencia por el mercado informativo y a depender de los convenios de publicidad con gobernantes, estableciéndose entre ambas partes relaciones de mutuo chantaje en dónde la sociedad es la víctima indiscutible.



Una razón del abrupto fin del idilio es el desplazamiento de los medios de comunicación por las redes sociales como difusores de hechos y como tribuna de la libre opinión.



El efecto combinado del progreso jurídico, administrativo y tecnológico en materia de transparencia materializa un sistema de páginas de transparencia y vías de consulta cibernética que operan sin intermediación entre emisor y receptor de la información pública.



Otro hecho que acelera el cambio brusco de las relaciones con el poder público estriba en que algunos de los apestados de la política contemporánea que recién concluyeron su ejercicio de gobierno gastaron inútilmente carretadas de dinero público en medios de comunicación, perdiendo junto con las elecciones el aprecio de sus gobernados, son los casos de Javier Duarte, exgobernador de Veracruz, y de César Duarte, exgobernador de Chihuahua.



Lucharon por el reino del libre mercado sin dejar de depender del estado

La visión empresarial se impuso sobre la visión del periodismo, consecuencia de ello es la línea editorial sostenida por la mayoría consistente en un extremo culto a la libertad de mercado que ahora se les revierte, los medios electrónicos enfrentan nuevos desafíos derivados de la transición analógica a la digital que al liberar espectro radio-eléctrico amplia el acceso de multitud de nuevos competidores con novedosos formatos y contenidos, a Televisa le consta.



Los medios impresos que en su momento celebraron la desaparición de PIPSA, monopolio público de papel con el que se abasteció por muchas décadas al periodismo escrito, ahora se encuentran con que el papel importado es el insumo más caro e incierto en tiempos de devaluación.



El discurso más reiterado en los medios mexicanos fue contra el “estado obeso”, “sobre protector”, “paternalista” al mismo tiempo que fincan su existencia en los convenios de publicidad con cargo a los contribuyentes a cambio de sacrificar las reglas más importantes del quehacer informativo, pero la sociedad empezó a alertarse en torno a la parcialidad informativa y aprendió a buscar la verdad de los hechos detrás de las manipulaciones mediáticas generadas por la relación de dependencia, el resultado tangible es que la televisión y la radio construyen con éxito públicos enganchados al entretenimiento más que a la información, haciendo de las telenovelas y programas musicales la clave de las audiencias y en el caso de los impresos las páginas de sociales y los avisos de ocasión sus más buscadas secciones .



Como toda relación patológica, la del estado con los medios hace daño a ambos, a los gobernantes los mantiene ignorantes del verdadero sentir de los gobernados respecto a las acciones del poder. A los medios les impide desenvolverse en el mercado mediático al sujetarlos al periodismo de consigna que mata la credibilidad.



Por tu bien y por mi bien… te digo adiós

No es el fin de los medios de comunicación tradicionales, sucumbirán los reacios a tomar en serio lo de “renovarse o morir”. La credibilidad es bien irrenunciable al diputar el universo de lectores, radio escuchas y televidentes que constituyen el mercado informativo, así las cosas, México tendrá periodismo profesionalmente confiable y gobernantes mejor controlado por sus ciudadanos.



Quienes no tienen futuro son los que escriben o hablan de hechos y personas sin investigar, los que callan o gritan por paga monetaria, los que agreden por emociones personales, los que confunden chisme con información.



Los que se piensan jueces inapelables en vez de opinadores honorables y falibles. Los que incluyen en la relación laboral la libertad ideológica y partidista.



Nos encontramos el lunes en El Recreo.



