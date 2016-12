Se acumula la basura en calles de Río Grande Francisco Monsivais

En diversos sitios del primer cuadro de la ciudad se han amontonado los desechos sólidos, principalmente en las calles Constitución, Guerrero y Allende, donde se aprecian las bolsas de basura, que el camión recolector no se llevó.



Los habitantes, visitantes y migrantes que han llegado al municipio por la temporada navideña, realizan sus compras y caminan junto a los montones de basura.



La acumulación de los desechos ha provocado la proligeración de malos olores.



En las calles más afectadas por esta situación, la afluencia se incrementa en esta zona. Este problema se ha incrementado en esta semana y ha causado la molesta de la población.



Los comerciantes de la zona desconocen cuándo podría regularizarse la recolección de basura y se pueda mejorar la imagen urbana del municipio.



calles

municipio

centro

río grande