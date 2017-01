Se ahoga un hombre en el bordo El Tanque Redacción

El hecho ocurrió en El Tanque, de la comunidad Benito Juárez.



El hombre estaba extraviado desde el martes. (Imagen) Imagen previa Ver en tamaño completo Cerrar Siguiente imagen Imagen de







En este lugar, fue localizado entre el fango y el agua, luego de emerger, el cuerpo de don José Rodríguez, de 64 años, quien era vecino de esta misma localidad.



De acuerdo a sus familiares, desde la noche del martes que no lo localizaban y no fue sino hasta este jueves que su gorra fue vista por los vecinos a la orilla de este estanque de agua cuya profundidad en su parte más honda alcanza los 1.50 metros de altura.



No obstante, en el transcurso de la mañana de este viernes, el cadáver emergió, lo que hizo posible su localización, por lo de inmediato la situación fue reportada a las autoridades.



Los encargados de movilizarse hasta el bordo, fueron los elementos de la Dirección de Seguridad Pública (DSP), quienes acordonaron el área y dieron aviso a las instancias ministeriales que, a través de los Servicios Periciales se quedaron a cargo de la situación.



Quienes rescataron el cuerpo fueron los peritos adscritos a la Procuraduría General de Justicia (PGJ), para trasladarlo al Servicio Médico Forense (Semefo), para practicarle la necropsia de ley.



Las labores para recuperar el cadáver transcurrieron ante la vista de los familiares del occiso, de quien trascendió, antes de ser visto por última vez, estaba ingiriendo bebidas alcohólicas como constantemente lo hacía.



Las causas de su muerte no fueron precisadas aunque las primeras hipótesis indican que fue por ahogamiento.



seguridad

benito juárez

el tanque