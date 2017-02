Se alistan para “lucha robótica” en Japón Excélsior

Compartir: Liga Compartir: Jóvenes del Instituto Politécnico Nacional se alistan para ir a Japón a participar en un torneo de robots que ya conocen y en el cual brillaron en 2016. Alumnos de esa casa de estudios suman más de 80 reconocimientos en la materia “Me siento no conforme con el resultado, ya que les gané el primer round y en el segundo round me ganó él (representante de Japón) y en el tercer round que era donde se definía el combate no me dejaron regresar, porque ellos argumentaban que era peligroso que mi robot siguiera en la competencia, lo cual me pareció algo ilógico, algo muy injusto y pues era la semifinal y no iban a perder el primer lugar por nada, Japón nunca ha perdido en esa competencia y no lo iban a permitir,” reveló a Excélsior Daniel Rubén Rojas, uno de los integrantes del equipo.

Aún así, su objetivo continúa en pie, quieren regresar este año a Japón y ganar el primer lugar, además piensan en las competencias internacionales de China y Rumania.



El equipo trabaja en los objetivos de 2017, sobre todo ahora que son la suma de esfuerzos de dos escuelas del Politécnico.



CIUDAD DE MÉXICO.- Hicieron historia el 18 de diciembre de 2016 al quedar en tercer lugar del All Japan Robot Sumo Tournament, en la especialidad de Sumo radiocontrol, son el equipo UPIIME Robots, integrado por estudiantes de la Unidad Profesional Interdisciplinaria en Ingeniería y Tecnologías Avanzadas (UPIITA) y egresados de la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica (ESIME) de la unidad Zacatenco.

